Emekli Albay Sarızeybek, İYİ Parti'ye katıldı

G\u00fcvenlik uzman\u0131 ve emekli Albay Erdal Sar\u0131zeybek, \u0130Y\u0130 Parti'ye kat\u0131ld\u0131.\n\u0130Y\u0130 Parti'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re Sar\u0131zeybek'in rozetini, \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener takt\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Milyonlar\u0131 ilgilendiriyor! Tamamen \u00fccretsizBakan Pakdemirli\u2019den s\u00fcr\u00fc y\u00f6neticisi deste\u011fi a\u00e7\u0131klamas\u0131MYP Lideri Y\u0131lmaz \u201cT\u00fcrkiye\u2019ye s\u0131f\u0131r faiz s\u00f6z\u00fc veriyoruz\u201d