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  4. Emekli Albay Sarızeybek, İYİ Parti'ye katıldı

Emekli Albay Sarızeybek, İYİ Parti'ye katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2020 16:13 | Son Güncelleme

Emekli Albay Sarızeybek, İYİ Parti'ye katıldı

Güvenlik uzmanı ve emekli Albay Erdal Sarızeybek, İYİ Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Sarızeybek'in rozetini, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

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Erdal Sarızeybek İYİ parti

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