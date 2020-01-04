HABER
  4. Emekli Albay Üçok: ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı artacaktır

Emekli Albay Üçok: ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı artacaktır

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.01.2020 14:02 | Son Güncelleme

EMEKLİ Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, "ABD’nin İran ile geldiği son durum her iki ülke için de Türkiye'yi çok önemli bir konuma getirmektedir.

Emekli Albay Üçok: ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı artacaktır

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- EMEKLİ Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, "ABD’nin İran ile geldiği son durum her iki ülke için de Türkiye'yi çok önemli bir konuma getirmektedir. Ben ABD'nin son yıllardaki Türkiye karşıtı tutumunun son olay nedeniyle yumuşayacağını düşünüyorum. ABD’nin Türkiye’ye olan ihtiyacı şüphesiz ki artacaktır" dedi.
Emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, ABD'nin Bağdat'ta operasyon ile İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürmesi ile gerilen ABD-İran ilişkilerini ve operasyonun yansımalarını değerlendirdi. Emekli Hakim Albay Üçok, Türkiye'nin sınır komşularında meydana gelecek olan istikrarsızlığın artarak devam etmesinin Türkiye'yi hem ekonomik hem de siyasi bakımdan sıkıntıya sokacağını vurgulayarak, "ABD’nin İran ile geldiği son durum her iki ülke için de Türkiye’yi çok önemli bir konuma getirmektedir. Ben ABD’nin son yıllardaki Türkiye karşıtı tutumunun son olay nedeniyle yumuşayacağını düşünüyorum. ABD’nin Türkiye’ye olan ihtiyacı şüphesiz ki artacaktır ve bunun sonucu olarak da şimdiden söylemek belki doğru olmayabilir ama ABD’nin Türkiye aleyhine almış olduğu yaptırım kararlarını uygulamakta eskisi kadar ısrarcı olmayacağı kanaatindeyim" dedi.
'DEAŞ'A KARŞI SAVAŞIYORDU'
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan bir komutan olduğunu belirten Üçok, "Süleymani’nin, kendi birliklerinin yanı sıra PYD/PKK'yı organize ederek DEAŞ'a karşı birlikte mücadele ettiği ve hatta PYD/PKK'nın bazı komutanlarını belirlediği bilinmektedir. Süleymani’nin etkisiz hale getirilmesi terör ile mücadele için bizim açımızdan baktığımızda farklı değerlendirmelere yol açabilse de, ABD içerisindeki bazı guruplar açısından belki de DEAŞ’ın bu durumdan yararlanabileceği şeklinde değerlendirilebilir" diye konuştu.
'EN FAZLA ZARAR GÖREN IRAK HÜKÜMETİ'
Emekli Albay Üçok, ABD'nin İranlı komutan Süleymani'ye düzenlediği operasyonda en fazla zarar görenin Irak hükümeti olduğunu vurgulayarak, "Çok açık olarak hükümetin ülkeyi yönetemediği ortaya çıkmıştır. Irak devletinin egemenlik haklarını, anayasasını, kanunlarını yok sayarak, bütün uluslararası anlaşmalara aykırı bir biçimde üçüncü bir devlet, Irak vatandaşı olmayan başka bir ülke vatandaşını uluslararası bir havaalanında füze ile vurarak öldürüyor. Neresinden baksanız kabul edilebilir bir durum değildir. Yarın toplanacak Şii ağırlıklı ve İran yanlısı Irak Parlamentosu, ABD birliklerini Irak'tan ayrılmaya ve ABD Büyükelçiliğini kapatmaya zorlamak için oy verecektir. Böyle bir karara da ABD yaptırımlar uygulayacak ve yine Irak halkı zarar görecektir" dedi.
'ABD BU OPERASYONUN SONUÇLARINI GÖZE ALMIŞ'
ABD’nin Sülaymani’ye operasyonundan hemen önce ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in sözlerini hatırlatan Üçok, "ABD, daha öncelerinde de Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’i öldürebilirdi. Ancak bunun sonuçlarını göze almıyordu. Şimdi ise, ABD bu operasyonun sonuçlarını göze almıştır. Başkan Trump bu göze almayı da tek cümlelik bir tweet atarak, 'İran hiç savaş kazanmadı, ama asla bir müzakereyi kaybetmedi' mesajıyla paylaşmıştır. Kanaatimce İran'dan misilleme yapılacaktır. Ben doğrudan ABD'de bir eylem beklemiyorum. İran lideri Ali Hamaney’in 'suçluları acı bir intikam bekliyor' açıklaması da, muhtemelen aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki Amerikan varlıklarına karşı İran tarafından bir dizi misillemeler yapılacağını gösteriyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAmerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldiAmerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldi
Ankara ile Moskova arasında kritik telefon!Ankara ile Moskova arasında kritik telefon!
Karamollaoğlu'ndan Libya açıklaması: Can güvenliği yokKaramollaoğlu'ndan Libya açıklaması: Can güvenliği yok

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü!

Ankara ile Moskova arasında kritik telefon!

Karamollaoğlu'ndan Libya açıklaması: Can güvenliği yok

Karamollaoğlu'ndan Libya açıklaması: Can güvenliği yok

AK Partili il başkanı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi

Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul'la ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.