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"Emekli ambulans" sağlık için yeniden yollarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:03 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da üniversite hastanesi bünyesinde 10 yıldır atıl durumdayken yeniden faaliyete geçirilen nakil ambulansı, özellikle kırsal kesimlerde gerçekleştirilen sağlık taramalarında kullanılıyor -NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin: -"Özellikle yaşlı hastalarımız, doktor fobisi olanlar, hastaneye gelmekte zorlananların ayağına gitmek istedik. Hastanemizde görevli doktorumuz ve bir asistanımız vatandaşların tansiyon, şeker ölçümü gibi sağlık taramasını yapıyor"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 10 yıldır atıl durumdayken yeniden faaliyete geçirilen ambulans, sağlık hizmeti için tekrar yollara çıktı.

Hastanede görevli bir doktor ve asistan, sağlık tarama aracına dönüştürülen ambulansla kentteki bütün ilçeler ve merkeze uzak mahallelere giderek tarama yapıyor.

Haftada yaklaşık bin kişiye sağlık taraması yapılırken, ciddi rahatsızlığı olanlar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nakil ambulansını halkın hizmetine sunarak sağlık hizmetini daha geniş alanlara sunduklarını söyledi.

Ambulansın gerekli bütün bakımlarının yapılarak hizmete hazır hale getirildiğini belirten Şahin, "Özellikle yaşlı hastalarımız, doktor fobisi olanlar, hastaneye gelmekte zorlananların ayağına gitmek istedik. Hastanemizde görevli doktorumuz ve bir asistanımız vatandaşların tansiyon, şeker ölçümü gibi sağlık taramasını yapıyor." dedi.

- Hedefimiz yılda 50 bin kişiye sağlık taraması yapmak

Şahin, sağlık taraması yapılan hastaları gerekli durumlarda ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildiğini, böylelikle hastalıkların ilerlemesinin de önüne geçildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Haftada yaklaşık bin vatandaşımıza sağlık taraması yapıyoruz. Yılda 50 bin kişinin ayağına giderek sağlık taraması yapmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar vatandaşlarımızdan geri dönüşler olumlu. Bu şekilde uygulamamıza devam edeceğiz. Temel amacımız bölgeyle hastanemizi buluşturmak. Hastanenin vatandaşların ayağına giderek şikayetleri minimum düzeye indirmek, hasta memnuniyetini maksimum seviyeye çıkartmak istiyoruz."

NKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nejat Altıntaş ise halkın sağlık tarama aracına yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Bazılarının hastaneye gelmekte güçlük çektiğini aktaran Altıntaş, "Biz de ambulansımızı bütün ilçelere bütün köylere gönderiyoruz. Aracımız her gün farklı bir ilçeye gidiyor." dedi.

Karacakılavuz Mahallesi Muhtarı Mehmet Canki de üniversitenin böyle bir uygulama yaparak insanların ayağına gitmesinin çok güzel olduğunu ve sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Sağlık taraması yaptıran Aslan Kambur, köylere ambulansla sağlık hizmeti gitmesinin çok güzel olduğunu, bunun özellikle hastaneye gitmekte zorlanan yaşlılar için kolaylık sağladığını ifade etti.

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