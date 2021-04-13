Emekli Amiraller Adli Kontrol Şartıyla Serbest

104 emekli amiral imzalı ‘‘Montrö Bildirisi’’ nedeniyle bir hafta gözaltında tutulan 10 emekli amiral, Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Kadir Sağdıç, Cem Gürdeniz, Ali Sadi Ünsal, Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Turgay Erdağ ve Türker Ertürk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Nisan’da gözaltına alınmıştı. Savcı 10 emekli amiralden yalnızca ifadesinde metni yazdığını söyleyen Ergun Mengi için tutuklama istedi ancak mahkeme diğer amiraller gibi Mengi’yi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Gürdeniz: ‘‘Haklı tarafta, doğru tarafta olmak önemli’’ Duruşma sonrası adliyeden özel bir araçla ayrılmadan önce gazetecilere kısa bir değerlendirmede bulunan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, bir iletişim kazası yaşandığını ancak bu kazanın sorumlusunun kendileri olmadığını ifade etti. Gürdeniz, ‘‘Haklı tarafta, doğru tarafta olmak bunlar önemli. Bu kadar basit bir basın açıklamasından bu aşamaya gelmek de tam anlamıyla bir iletişim kazası. Ama bu kazanın nedenini bizde aramayın. Metin çünkü çok net, iyi niyetle hazırlanmış bir metin ama bu... Yine de hukuk sistemine, adalet sistemine ve polis teşkilatına kendi adıma teşekkür ediyorum’’ dedi.

Savcılık yaş durumları nedeniyle gözaltına alınmayan emekli amiraller Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey’in de ifadelerini aldı. Emekli Tümamiral Özbey: ‘‘ Eşimi ve eşyalarımı aldıktan sonra orduevini derhal terk etmemizi söylediler’’ 2001 yılında Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı görevinden emekli olan Emekli Tümamiral Mustafa Özbey, Ankara’daki orduevine alınmadığını duyurdu. Emekli tümamiral, ‘‘Duruşma bittikten sonra 02.15 gibi Merkez Orduevi'ne geldim. Giriş yasağı konduğunu öğrendim. Eşim ve eşyalarımın orduevinin odasında olduğunu söyledim. ‘'Eşimi ve eşyalarımı aldıktan sonra orduevini derhal terk etmemizi' söylediler. Eşimi ve eşyalarımızı alıp yola çıktık. Durum bundan ibarettir’’ dedi. TRT Haber internet sitesi 5 Nisan’da yayınladığı ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde ‘‘gece yarısı yayınlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları’’nın iptal edildiğini iddia etmişti. Erdoğan ‘‘Buram buram darbe iması kokan bildiri’’ demişti

Başta Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, bakanlıklar, Danıştay ve Yargıtay olmak üzere birçok kurum amirallerin yayınladığı bildiriye sert tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bildiriyi imzalayan emekli amiralleri ‘‘darbe heveslisi’’, bildirinin değil ekonomik sorunların gündem olmasını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi’ni de generallerin merkezinde olmakla suçlamıştı. Erdoğan, ‘‘Bir grup emekli amiralin, buram buram darbe iması kokan açıklamalarını, ekonomiyle ilişkilendirerek ‘gündem saptırma’ olarak aklamaya çalışacak kadar şirazeyi kaybettiler. Darbecinin emeklisi-muvazzafı olmayacağını bilmeyecek kadar cahil, yoksa sinsiler mi, orasının takdirini milletimize bırakıyoruz. Bununla da kalmayıp bizi, herkesi terörist, herkesi darbeci ilan etmekle suçluyorlar. Tabii kendileri teröristlerle al takke-ver külah ilişkisi içinde oldukları için, teröriste terörist dememizden rahatsız oluyorlar’’ demişti. Bahçeli: ‘‘Amirallerin rütbeleri sökülmelidir’’ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bildiriyi antidemokratik, tehditkar ve vesayetçi olarak nitelemişti.