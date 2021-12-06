Emekli amiraller hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Montrö bildirisi” soruşturmasında, 103 emekli amiral hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Konuyla ilgili Başsavcılıktan Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Kamuoyunda 'amiraller bildirisi' olarak bilinen soruşturma tamamlanmış olup düzenlenen iddianame Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir” denildi. Açıklamada 103 şüphelinin "5237 TCK'nın 316/1'inci maddesi kapsamında 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan cezalandırılmalarının” talep edildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca şüphelilerin bir kısmına ait tüm dijital materyallerin incelendiği ve "suça konu yazışmalar dijital inceleme raporlarıyla tespit edilerek iddianameye eklenmiştir" denildi.

Ne olmuştu?

Emekli amiraller TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtı vermesi ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda başlayan tartışmalarla ilgili 4 Nisan'da bir bildiri yayımlamıştı.

Bildiride "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" denilmişti. Tuğamiral Sarı'nın tarikat evindeki görüntülerine ilişkin de "TSK ve Deniz Kuvvetlerini Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyoruz" ifadesi kullanılan bildiri, hükümet tarafından "darbe çağrışımı" olarak değerlendirilmişti.

Bildiri sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif faaliyet gösterdiği iddia olunan 14 emekli amiralden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, yaşları 70'in üzerinde olan Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise ifadeye çağrılmıştı.

14 emekli amiral adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, daha sonra emekli amirallerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletilerek 6 emekli amiral daha ifadeye çağrılmıştı. Ankara emniyetindeki ifadelerinin ardından bu 6 kişi de sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmıştı.

DHA,DW/DÇÜ,BÖ

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