Emekli amiraller soruşturmasında 84 şüpheli ifadeye çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Nisan tarihinde 104 emekli amiralin yayınladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma kapsamında daha önce ifadesi alınmayan 84 kişiyi ifadeye çağırdı.

Başsavcılık Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddeinde yer alan "devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif faaliyet gösteren 14 emekli amiralden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınırken, yaşları 70'in üzerinde olan Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise ifadeye çağrıldı. 14 emekli amiral, emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı. Daha sonra emekli amirallerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi ve 6 emekli amiral daha ifadeye çağrıldı. Ankara emniyetindeki ifadelerinin ardından 6 kişi de sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.