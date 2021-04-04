Emekli amirallerden Montrö ve tarikat bildirisi

Savcılık bildiriyle ilgili soruşturma başlattı.Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli 103 amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un bir soru üzerine, Cumhurbaşkanının Montrö Sözleşmesini “teknik olarak feshedebileceği” yönündeki sözleriyle başlayan tartışmayla ilgili, uluslararası sözleşmeyi savunan bir bildiri yayımladı. veryansinTv.com adlı internet sitesinde yayımlanan bildiride, Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın bir tarikat evinde cübbeli ve sarıklı halde görüntülenmesiyle gündeme gelen olaya da değinildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiriyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bildiride, “Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz” denildi. Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruduğu belirtilen sözleşmeyle ilgili “Sadece Türk boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir” ifadeleri yer aldı.

Bildiride tarikat evi tartışmasıyla ilgili ise şu ifadeler yer aldı: “TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders TSK'nın anayasanın değişmez, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.” Bildiride "TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir” denildi. "Darbe çağrışımlı" Amirallerin imzaladığı bildiriye hükümet kanadından arka arkaya tepkiler geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop bildiriyi “darbe çağrışımlı” olarak tanımladı. Şentop, “Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da FETÖ'cü sadece darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını since toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka. Yıllardır, içeride dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli” ifadelerini kullandı.