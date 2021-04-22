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Emekli amirallere bildiri soruşturmasında yeni gelişme

22.04.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Adliyesine getirilen 6 emekli amiral ifadelerinin alınmasının ardından ‘bulunduğu ili terk etmeme’ ve ‘yurt dışına çıkmama’ kararı ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Emekli amirallere bildiri soruşturmasında yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ‘Montrö Bildirisi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 6 emekli amiral Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirilmişti. Adliyede savcılık tarafından ifadesi alınan amiraller ‘bulunduğu ili terk etmeme’ ve ‘yurt dışına çıkmama’ kararı ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İfadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen amirallerden sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Işık Biren’in dışında Ali Yüksel Önel, Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren, Osman Metin Açımuz ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TUSED) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan yer aldı. (İHA)

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