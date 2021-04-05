Emekli amirallerin 'Montrö bildirisi' için hangi muhalefet partisi ne dedi?

Twitter'da İletişim Başkanı Altun'a cevap veren Özkoç, Tuğamiral Mehmet Sarı'nın fotoğrafını paylaşarak, "Siz önce kendi yarattığınız vesayetçilerle savaşın. O eleştirdiğiniz amiraller 15 Temmuz'un önünde de sonunda da dimdik durdular. Deniz Kuvvetlerini ağzına kadar FETÖ'cü dolduranlar, 15 Temmuz'un ertesinde Atatürk ilke ve devrimleriyle yetişmiş subaylar olmasa bugün koltuklarında oturamıyor olacaklardı. Şimdi çıkmışlar 5. kol faaliyeti filan. Hadi oradan... Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum" dedi.

"Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist Erdoğan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, direkt bildiri ile ilgili bir ifade kullanmayarak Twitter'dan 'yaratılan sahte gündemlere' değindi:

104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bir bildiri yayımlamasına muhalefetten farklı tepkiler geldi.

https://twitter.com/enginozkoc/status/1378594789164220426

Meral Akşener: Bu bir zevzekliktir

Bildiriye ilişkin basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir. İktidar partisine, üzerinde tepinme fırsatı doğmuştur" dedi.

"Bu tür emekli de olsa gece yarısı yapılan silahlı bürokrasi mensubu kişilerin açıklamaları genellikle Türkiye'deki demokrasinin kesintisine sebep olan muhtıraları, darbeleri hatırlatır" diyen Akşener, "gerek darbe gerek muhtıraların sadece iktidarı değil muhalefeti de değiştirdiğini" vurguladı.

"Biz bu ülkede 104 işsiz gencin derdini konuşmak durumundayız, biz bu ülkede 104 tabletsiz çocukların derdini konuşmak zorundayız. Biz bu ülkede 104 siftahsız esnafın derdini konuşmak zorundayız" diyen Akşener, siyaseti siyasetçinin yaptığını vurguladı:

"Herkes görevini, işin başındayken yapmalıydı. Ben bu arkadaşlar görevdeyken maalesef Yunanistan'ın işgal ettiği Adalar konusunda bir tavır göremedik."

HDP: İktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi siyasi fırsatçılık

104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili olarak Halkların Demokratik Partisi'nden yapılan açıklamada ise "Demokrasiyi ve özgürlükleri hedef alan darbeci yaklaşımlara ve tutumlara karşı tavrımız her zaman nettir. Ancak iktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi de siyasi kurnazlık ve fırsatçılıktan öte bir anlam taşımamaktadır" denildi.