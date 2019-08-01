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Emekli askerin beylik tabancasıyla vurulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta emekli askerin çıkan arbedede kendi beylik tabancasıyla vurulması olayının ardından çiftlik sahibi açıklamalarda bulundu.

Emekli askerin beylik tabancasıyla vurulması

Zonguldak’ta emekli askerin çıkan arbedede kendi beylik tabancasıyla vurulması olayının ardından çiftlik sahibi açıklamalarda bulundu. Emekli askeri personelin çiftliğin yakınından geçerken avluda tutulan köpeklerine ateş açtığını söyleyen çiftlik sahibi Sertaç Ö., "Benim hayvanlarımın sokak köpeği olduğu söyleniyor. Benim de yoldan geçen kimliği belirsiz kişi olduğumun söyleniyor. Halbuki o şahsın benim hayvanlarımın canına kastetmesi, benim tepkim buna" diye konuştu.
Edinilen bilgiye geçen önceki gün Çaycuma ilçesi Veliköy Şahnalar mevkisinde emekli askeri personel N.A.’nın yolda ilerlediği sırada köpeğin saldırısına uğradığı iddia edilmiş, çıkan tartışmada kendi beylik tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralanmıştı. Olayın ardından İHA’ya konuşan çiftlik sahibi Sertaç Ö., söz konusu köpeklerin çiftliğinin avlusunda olduğunu ifade etti. Yaşanan olayda kendisinin yoldan geçen herhangi biri olmadığını ve köpeklerinin de sahipli ve karneli olduğunu ifade eden Sertaç Ö., "8 senedir ben burada yaşıyorum. Evimde otururken bana burada yoldaşlık eden Golden cinsi ile Terrier cinsi köpeğim ile yaşıyorum. Pazartesi günü saat 5.30 civarında iki el silah sesi duydum. Mesken sahibi olarak bakma ihtiyacı duydum. Ben dışarı çıkınca köpeklerim can havli ile evin içene girdi. Ben yokken köpeklerim avludan dışarı çıkmazlar. Ben olduğum zaman bile çok nadirdir kapıyı açıp bahçeye çıkarmam ve yola da asla çıkmazlar. Yola baktığım zaman bir vatandaşın elini beline götürdüğünü gördüm ve ona seslendim. Arkadaşım silahı sen mi attın dedim, oda bana evet ben attım dedi. Nereye ve neye silah attığını sordum. Köpeklerden korktuğunu söyledi. Köpeklerimin olduğu yerden o vatandaşın arası yaklaşık 15 metre mesafe bulunuyor. Hayvanlarım avluda dururken nasıl korktuğunu sordum. Cevap vermeyip yolunda yürümeye devam etti. Bende hayvanlarımın canını kastettiğini düşünerek o şahısın yanına gittim. Kim olduğunu sordum o esnada birbirimize çıkışmaya başladık. Kimliğini ibraz etmesini istediğimde, cüzdanını çıkarıp uzman çavuş olduğunu söyledi. O esnada 156 arayarak burada tanımadığım bir vatandaşın olduğunu, köpeklerime ateş ettiğini söyledim. Benden jandarma adres istedi. Verdiğim zaman beyefendi gitmeye koyuldu, bende engel olmak istedim. Gitmemesi için ikna etmeye çalıştım. Bu sırada aramızda tartışma yaşandı. Boğuşurken yuvarlandık. Ben biraz fazla aşağı yuvarlandım. O esnada beyefendi belindeki silahı bana doğru doğrulttu ve ürktüm. Ama kuru sıkı tabanca olduğunu sanmıştım. Hemen bileğini tutarak engel olmaya çalıştım. Elini göğsüne bastırarak şarjörü çıkarttım. Biz boğuşmaya devam ederken silah ateş aldı. Tekrar yuvarlanırken silah sesine komşum çıkıp koştu. O sırada o şahıs bana vurulduğunu söyledi. Üstünden kalktığım zaman kan izini gördüm. Kaldırıp toprağa oturttum. 112’yi arayarak yardım istedim. Ama beyefendi onu da kabul etmedi. Kimseyle işi olmadığını söyleyerek gitmek istediğini ve silahını istedi. Bende böyle bir olay oldu diye silahını vermedim. Telefon ettiği kişi almaya geldiğinde tehditler savurarak arabaya binip gitti" dedi.
Yaşanan olayın üzerine açıklama yapma gereği duyduğunu ifade eden Sertaç Ö., "Benim canımı yakan, bu açıklamayı yapma gereğini duyma sebebim, çıkan haberler yüzünden oldu. Benim hayvanlarımın sokak köpeği olduğu söylenmesi, benim yoldan geçen kimliği belirsiz kişi olduğumun söylenmesi ve olayda adı geçen emekli askeri personel ile aramızda geçen münakaşanın sebepsiz yere olduğunun söylenmesi. Halbuki o şahsın benim hayvanlarımın canına kastetmesi, benim tepkim buna. Benim köpeklerime gelince ikisinin de karnesi mevcuttur. Bakımları düzenli yapılmıştır" diye ifade etti.
Öte yandan hastanede tedavi altına alınan emekli askeri personel N.A.’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emekli askerin beylik tabancasıyla vurulması

Emekli askerin beylik tabancasıyla vurulması

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