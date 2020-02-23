Emekli Askerlerden Trump’a Açık Mektup

Emekli askerler Trump’ın bunu bildiğini ve Vindman’a dokunulmazlık içinde sözlü saldırıda bulunabildiğine dikkat çekti.

Amerikan askeri kurallarına göre görevli kişiler yanlış ve yasa dışı hareketleri uygun askeri kanallar aracılığıyla bildirmek zorunda. Fakat yasalar kamuoyun açıklama yapmalarını yasaklıyor.

Emekli askerlerin mektubunda Trump’ın Vindman’a yönelik hareketleri ve hakaretlerinin siyasi intikam amacı taşıdığı vurgulandı. Mektupta bunun ulusal güvenliği sağlamak için Beyaz Saray’ı gerekli uzmanlıktan mahrum bıraktığı kaydedildi.

Vindman Kasım ayındaki ifadesinde Trump’ın Ukrayna’ya Demokrat Başkan aday adayı Joe Biden’ı soruşturması için yaptığı baskı konusunda endişelerini dile getirmişti.

Mektupta, “Başkan Trump’ın askeri yetkiliye devamlı saldırıları anayasaya hakarettir. Açıkça konuşuyoruz çünkü ne Vindman ne de görevleri başındaki askerler konuşabilirler” ifadeleri kullanıldı.

Emekli askerler ayrıca Trump’ı savaş suçlusu olarak niteledikleri kişilerle işbirliğini ve İran’ın Ocak ayında Irak’taki askeri üsse düzenlediği füze saldırısında yaralanan Amerikan askerlerinin yaralarını küçümsemesini eleştirdi.

Ukrayna doğumlu Vindman, yaklaşık 1 ay önce görev yeri değiştirilmeden önce Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Avrupa işlerinden sorumlu direktörüydü.

Trump, Vindman’ı çok kötüşeyler yapan tembel biri olarak nitelemişti. Trump Vindman’ın gizli bilgileri sızdırdığını da iddia etmişti. Vindman’a yakın isimler bu iddiaları yalanlıyor.

