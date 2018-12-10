HABER

Emekli astsubay, alt geçitte intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 12:59 | Son Güncelleme

İZMİR'in Balçova ilçesinde, emekli astsubay Halil İ.

Emekli astsubay, alt geçitte intihar etti

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Balçova ilçesinde, emekli astsubay Halil İ. (63), ailesine "Fırına gidiyorum" diyerek, evden çıkıp, alt geçitte başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olay, dün sabah saatlerinde, Bahçelerarası Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli astsubay olan, 2 çocuk sahibi Halil İ., ailesine, arkadaşının sahibi olduğu ekmek fırınına gideceğini söyleyerek, evden çıktı. Halil İ., çevredeki alt geçitte, başına dayadığı tabancasını ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Halil İ.'yi gören çevredekiler, sağlık ekibine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Halil İ.'yi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Halil İ., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Haber verilmesiyle hastaneye gelen Halil İ.'nin yakınları, sinir krizi geçirdi.
Halil İ.'nin cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERGöğsünün altındaki dövmenin öyle bir anlamı var ki...Göğsünün altındaki dövmenin öyle bir anlamı var ki...
Van'da kitap fuarına 3 günde 70 bin ziyaretçiVan'da kitap fuarına 3 günde 70 bin ziyaretçi
18 yaşındaki Tevfik, 'yan bakma' kavgasında kalbinden bıçaklandı18 yaşındaki Tevfik, 'yan bakma' kavgasında kalbinden bıçaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

Korkunç ifadeler: Oğluna cinsel istismarda bulunması için...

Korkunç ifadeler: Oğluna cinsel istismarda bulunması için...

Litresi bin liradan satılıyor!

Litresi bin liradan satılıyor!

Osmaniye'de dehşet evi! Ailesini katletti

Dehşet evi! Ailesini katletti

'Biri senin biri Nurdan'ın' dedi, fotoğrafını çekip yolladı! Kan donduran olay

'Biri senin biri Nurdan'ın' dedi, fotoğrafını çekip yolladı!

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Tüm evleri bastı ama ne olduğunu bilen yok! Halk tedirgin...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.