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Emekli astsubay bir yılda 5 bin 555 kilometre koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 15:02 | Son Güncelleme

Samsun’da emekli Astsubay Dursun Şenol, bu yıl 5 bin 555 kilometre koşarak kendi rekorunu kırdı.57 yaşındaki emekli Astsubay Dursun Şenol, bu yılın başından beri her gün düzenli olarak koşu yapıyor.

Samsun’da emekli Astsubay Dursun Şenol, bu yıl 5 bin 555 kilometre koşarak kendi rekorunu kırdı.
57 yaşındaki emekli Astsubay Dursun Şenol, bu yılın başından beri her gün düzenli olarak koşu yapıyor. Bugüne kadar birçok maratonda koşan Şenol, bir yıl içinde koşmuş olduğu 5 bin 555 kilometre ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Bursa’da görev yaparken bir grup maratoncunun kendisini teşvik etmesi ile koşmaya yönelen Şenol, emekli olduktan sonra Samsun’a yerleşerek, Atakum Run Club (Atakum Koşu Grubu) adında bir grup kurdu.
Her gün düzenli olarak koştuğunu ifade eden Dursun Şenol, "2004 yılında sadece kilo vermek için başladığım bu macera bugüne kadar geldi. Emekli olduktan sonra Bursa’dan Samsun’a yerleştim. Atakum sahile inerek burada koşan arkadaşları, yürüyen arkadaşları bir araya getirerek kendimize bir ekip oluşturduk. Atakum Koşu Grubu’nu kurduk. Ben yılda ortalama 4 bin ile 5 bin kilometre yapabiliyorum. Bu sene 5 bin yaptıktan sonra Samsun’un ekmeğini yiyoruz, suyunu içiyoruz dedim. Kendi kendime acaba 4 tane 5’i bir araya getirebilir miyim diye sordum. Maratoncuların koştuğu sürelere baktım, neden olmasın dedim. Bu 5 bin 555 kilometreyi kendimi çok üzmeden, yormadan yapmaya çalıştım. Türkiye genelinde 50’nin üzerinde yarı maraton koştum. Bu grubumuzdaki ekip arkadaşlarımız ile beraber Türkiye’nin değişik yerlerine gidiyoruz. 106 kiloydum koşuya başladığımda, şuan 83 kiloyum. Bursa’da yürüyüş yaparken maratoncular ile karşılaştım, onlar beni teşvik etti. O gün bugündür koşuyorum" diye konuştu.
Emekli astsubayın başarısı Samsun Atakum sahili Çobanlı İskelesi’nde arkadaşları tarafından pasta kesilerek kutlandı. Akabinde grup üyelerine Dursun Şenol tarafından madalya takdim edildi.

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