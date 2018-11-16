HABER

Emekli astsubay, eşini öldürüp intihar etti (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 14:49 | Son Güncelleme

'OĞLUNA POLİSİ ARA' DEMİŞ Ankara'da eşi Songül Güleçyüz'ü öldürdükten sonra intihar eden emekli astsubay Uğur Güleçyüz'ün son günlerde eşi ile sık sık tartıştığı belirtildi.

Emekli astsubay, eşini öldürüp intihar etti (2)

'OĞLUNA POLİSİ ARA' DEMİŞ
Ankara'da eşi Songül Güleçyüz'ü öldürdükten sonra intihar eden emekli astsubay Uğur Güleçyüz'ün son günlerde eşi ile sık sık tartıştığı belirtildi. Bugün sabah yine yatak odasında eşi ile tartışan Uğur Güleçyüz, daha sonra Songül Güleçyüz'ü tabancayla ateş açarak öldürdü. Silah sesini duyan oğulları 20 yaşındaki İ.G., odaya girdiğinde annnesinin cansız bedeni ile karşılaştı. Baba Güleçyüz, elindeki silahı oğluna doğrultarak, "Kendimi öldüremedim, seni öldürürüm. Git polisi ara, 'annem öldü' diye ihbarda bulun" dedi. İ.G. odadan çıkınca kapıyı kilitleyen baba Uğur Güleçyüz, başına ateş ederek intihar etti.

FOTOĞRAFLI

Emekli astsubay, eşini öldürüp intihar etti (2)

Bir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyorBir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyor
Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet! Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!
Antalya'da dağlık alanda yangın (2)Antalya'da dağlık alanda yangın (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Liseli kızlardan okul çıkışı 'pes' dedirten hareket

Liseli kızlardan okul çıkışı 'pes' dedirten hareket

Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.