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Emekli astsubay, eşini öldürüp intihar etti (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 16:05 | Son Güncelleme

'OĞLUNA POLİSİ ARA' DEMİŞ Ankara'da eşi Songül Güleçyüz'ü öldürdükten sonra intihar eden emekli astsubay Uğur Güleçyüz'ün son günlerde eşi ile sık sık tartıştığı belirtildi.

'OĞLUNA POLİSİ ARA' DEMİŞ

Ankara'da eşi Songül Güleçyüz'ü öldürdükten sonra intihar eden emekli astsubay Uğur Güleçyüz'ün son günlerde eşi ile sık sık tartıştığı belirtildi. Bugün sabah yine yatak odasında eşi ile tartışan Uğur Güleçyüz, daha sonra Songül Güleçyüz'ü tabancayla ateş açarak öldürdü. Silah sesini duyan oğulları 20 yaşındaki İ.G., odaya girdiğinde annnesinin cansız bedeni ile karşılaştı. Baba Güleçyüz, elindeki silahı oğluna doğrultarak, "Kendimi öldüremedim, seni öldürürüm. Git polisi ara, 'annem öldü' diye ihbarda bulun" dedi. İ.G. odadan çıkınca kapıyı kilitleyen baba Uğur Güleçyüz, başına ateş ederek intihar etti.

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