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Emekli astsubay evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 11:32 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde emekli astsubay Yusuf Ziya Hendek (55) evinde ölü bulundu.  Ahmet Hendek, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerinde, birlikte yaşadığı oğlu Yusuf Ziya Hendek'in odasında hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Emekli astsubay evinde ölü bulundu

KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde emekli astsubay Yusuf Ziya Hendek (55) evinde ölü bulundu.
Ahmet Hendek, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerinde, birlikte yaşadığı oğlu Yusuf Ziya Hendek'in odasında hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, Yusuf Ziya Hendek'in hayatını kaybettiğni belirledi. Polisin incelemesinin ardından Hendek'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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