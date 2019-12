Emekli astsubay, Hakkari'deki köy okullarına kütüphane yaptırdı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 3 MAAŞINI BAĞIŞLADI

Proje kapsamında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki okulları tercih ettiğini söyleyen Yıldız, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mahallemizi ziyaret ederken tanıştık ve bana memleketine ne yapabiliriz dedi. Ben de kitap ve kütüphane sıkıntısını kendisine ilettim ve bu konuda destek istedim. Sağ olsun kendisi, çocuklarımız için 3 maaşını hibe etti. O paralarla Hakkari'nin Bağışlı ve Sarıtaş köylerindeki iki okula kütüphane yaptım. Kitap için de büyük destekleri oldu. Her iki kütüphanemizde şu an 3 bine yakın kitap var. Daha da göndereceğiz. Proje ile Hakkari'deki köy okullarına imkanlarımız dahilinde kütüphane yapmaya devam edeceğiz. Hedefimde bu kütüphanelerin teknolojik kütüphanelerle bağlantıları var. Şu an İstanbul, İzmir ve Ankara'da bu teknolojik kütüphaneler var. Buralarda teknolojik ağ kurulmuş. İnternette bütün kitaplara bulma imkanı var. Orada biz şifre alacağız. Her kütüphaneye 20'şer tablet vereceğiz. Bununla öğrencilerimiz istediği her kaynağı bulabilir. Bu projeyi de Hakkari'de hayata geçirmek için çabalayacağım" diye konuştu.