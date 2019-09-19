HABER

Emekli astsubay otomobilinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'da emekli astsubay Bayram Ş.'nin (54), otomobilinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği belirtildi.

Emekli astsubay otomobilinde ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da emekli astsubay Bayram Ş.'nin (54), otomobilinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği belirtildi.
Olay, saat 07.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Kenan Ş., kardeşi Bayram Ş.'nin park halindeki otomobilini fark edip, yanına gitti. Aracı kontrol eden Kenan Ş., kardeşini sürücü koltuğunda hareketsiz halde buldu. Kenan Ş., kardeşinin elindeki tabancayı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ve polis görevlileri yaptıkları kontrolde, Bayram Ş.'nin tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiğini belirledi. İncelemenin ardından Bayram Ş.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bayram Ş.'nin bir süredir sorun yaşadığı, eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve bu nedenle bunalıma girdiği iddia edildi.
FOTOĞRAFLI

Emekli astsubay otomobilinde ölü bulundu

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklamaGaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama
Pompalı dehşetinde ölü sayısı 4’e yükseldiPompalı dehşetinde ölü sayısı 4’e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.