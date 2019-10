Emekli astsubay ve STK'lardan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

'VERİLECEK GÖREVE İLK KOŞACAKLARDAN OLURUZ'

Emekli astsubaylar olarak her ne kadar ordudaki aktif görevlerini tamamlamış olsalar da kalplerinin her zaman orduyla ve milletle birlikte atmaya devam edeceğini dile getiren Bildiş, "Tarihte olduğu gibi bugün de bu aşağılık oyunların karşısında aziz milletimizle birlikte dimdik duran ve bütün oyunları bozacak olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Bizler de bu kahraman ordunun mensubu şerefli astsubaylar olmaktan büyük onur ve şeref duyuyoruz. Biz emekli astsubaylar her ne kadar ordudaki aktif görevimizi tamamlamış olsak da kalbimiz her zaman ordumuzla ve milletimizle birlikte atmaya devam etmektedir. Mehmet'imizin ayağına değen her taş bizim yüreğimize saplanmaktadır, onları üzecek her kelime bizim uykularımızı kaçırmaktadır. Bugün de vatan, millet ve bayrak uğruna bizlere düşecek bir görev olduğunda bir saniye bile düşünmeden verilecek göreve ilk koşacaklardan olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Aydın Bildiş, konuşmasının ardından Türk bayrağını şehitliğe götürmek üzere bisiklet derneklerine teslim etti. Tören, Türk bayrağının Asker Hastanesi Şehitliği'nde göndere çekilmesi ile son buldu.