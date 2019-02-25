Emekli astsubaydan miniklere gönüllü Ebru eğitimi

Afyonkarahisar Maver Kemal Arsoy Ortaokulu öğrencileri Ebru sanatını Gençlik Merkezi’nde gönüllü eğitmenlik yapan Ebru Sanatçısı Ömer Faruk Barış’ın yardımlarıyla öğrendi.

Afyonkarahisar Maver Kemal Arsoy Ortaokulu öğrencileri Ebru sanatını pratik yaparak öğrendi. Gençlik Merkezi gönüllü Ebru sanatçısı Ömer Faruk Barış’ın öğrettiği programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Hayatlarında ilk defa Ebru sanatıyla tanışan öğrenciler, heyecanla bu sanatı icra etmeye çalıştı.

Yapılan etkinlikle ilgili bilgiler veren okul müdürü Halil Kuş, öğrencilerine unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını aşılamaya çalıştıklarını belirtti. Kuş "Şu an ki dersimizde teknoloji tasarım öğretmenizin önderliğinde ebru sanatını öğrencilerimize tanıtma onlara aşılama ve yeni etkinlikler yapmak için bir çalışma başlattık. Sağ olsun öğretmenlerimiz de bize yardımcı oldular. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu ürünlerimizi de İnşallah sene sonunda sergiyle tanıtmayı düşünüyoruz. Şu anda görevimiz bu ama ileride ebru sanatının yanına değişik el sanatlarını da katarak bu çeşitliliği artırmak istiyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını çocuklarımıza tanıtıp onlara bu sanatı aşılayıp devamını sağlama açısından bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bir haftadadır bunun üzerine duruyorlar artık çocuklar heyecandan sona geldiler. Ailelerden destek çok fazla durumda. Öğrenciler çok ilgililer. Daha iyi olacağına inanıyoruz” dedi.

Gönüllü Eğitmen Ebru sanatçısı Ömer Faruk Barış da, emekli astsubay olduğunu belirterek bu sanatı gönüllü olarak gelecek kuşaklara öğretmeye çalıştığını ifade etti. Ebru sanatının Osmanlı Devleti’nde terapi olarak kullanıldığını kaydeden Barış; “Geleneksel Türk İslam sanatlarından gençlik merkezlerinde okullarda, ilkokullarda, ortaokullarda, anaokullarında gönüllü olarak Allah rızası için bu sanatı sevdirmeye tanıtmaya çalışıyorum. Ebru sanatı suyun üzerine desen çizme. Eğer burada Allah’a tefekkür ederek yaparsanız güzel verimli çalışmalar çıkar. Buna aynı zamanda Osmanlı Devleti terapi amaçlı kullanıyormuş. Geleneksel Türk İslam sanatı olduğu için insanlar bu sanatı yaparken hem öğreniyorlar hem bir hobi oluyor hem de terapi olup rahatlıyorlar. Buraya da İlknur hocamızın davetiyle geldik. Çocuklarımızın ilgisi gerçekten çok iyi. Az önce bir çocuğumuz dedi ki; rüyama girdi. Gerçekten ebru sanatı insanı etkiler. Bu sanatta herkesin ruh haline göre kişiliğine göre sanatlar belirleniyor. Aynı zamanda bu sanat hüsnü hat sanatıyla birleştiğinde çok güzel eserler ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

"Ebru sanatını seviyorum"

Öğrenci Tuba Nur Ortaca ise, bu sanatı icra ederken çok heyecanlandığını söyledi. Ortaca sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ben ebru sanatı yaparken çok heyecanlı oluyorum. Boya üzerime sıçrarken güzel oluyor. Zaten daha önceden de yapıyordum. Ömer hocam benim eski ebru öğretmenimdi. Onu da çok seviyorum. Birlikte güzel ebru sanatları yapacağımıza inanıyorum. Ebru sanatını zaten seviyordum. Yapmayı düşünüyorum ileride daha çok geliştirmeyi düşünüyorum. Ben ebru ve kaligrafiyi seviyorum” ifadelerini kullandı.

Ebru sanatını çok sevdiğini ifade eden öğrenci Ayşenur Kanık ise, bunun yanında farklı şeylerde yapmak istediğini belirterek; “Ebru sanatına ilgim çok fazla. Devamını getirmek istiyorum. Becerikliyim hocam yardımcı oluyor. Bilemediğimiz şeyleri gösteriyor. Daha farklı şeyleri de yapmak isterim. Ebru sanatı güzel herkesin yapmasını isterim” diye konuştu.