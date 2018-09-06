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Emekli astsubayı bacaklarından vuran 2 kişi tutuklandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 12:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'da alacak anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan emekli astsubay İ.G.'yi sol ve sağ diz altından vurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emekli astsubayı bacaklarından vuran 2 kişi tutuklandı 

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da alacak anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan emekli astsubay İ.G.'yi sol ve sağ diz altından vurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Polisi alarma geçiren olay, 25 Haziran günü saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Perge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emekli astsubay İ.G., aralarında alacak anlaşmazlığı olan kişiler tarafından sol ve sağ bacak diz altından tabancayla vuruldu. Kan içinde kalan İ.G.'nin yanına çiçek ile 'geçmiş olsun' notu bırakan şüpheliler, ardından kaçtı. İ.G., götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis, şüphelilerin A.Y., K.A., R.C. ve B.F. olduğunu belirledi. Polis, şüphelileri İstanbul'da gözaltına aldı. Antalya'ya getirilip ifadeleri alınan şüpheliler, 'tasarlayarak ve planlayarak adam öldürmeye teşebbüs ve azmettirme' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A. ile R.C. tutuklanırken, A.Y. ve B.F. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Emekli astsubayı bacaklarından vuran 2 kişi tutuklandı Emekli astsubayı bacaklarından vuran 2 kişi tutuklandı Emekli astsubayı bacaklarından vuran 2 kişi tutuklandı Emekli astsubayı bacaklarından vuran 2 kişi tutuklandı

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