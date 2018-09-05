HABER

Emekli astsubayı vurup, yanına 'geçmiş olsun' notuyla çiçek bıraktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'da alacak anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan emekli astsubay İ.G.'yi sol ve sağ diz altından vuran 4 şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Emekli astsubayı vurup, yanına 'geçmiş olsun' notuyla çiçek bıraktılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da alacak anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan emekli astsubay İ.G.'yi sol ve sağ diz altından vuran 4 şüpheli, İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin, yaraladıkları emekli astsubayın yanına, 'geçmiş olsun' notuyla çiçek bıraktıkları ortaya çıktı.
Polisi alarma geçiren olay, 25 Haziran günü saat 14.25 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Perge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emekli astsubay İ.G., aralarında alacak anlaşmazlığı olan kişiler tarafından sol ve sağ bacak diz altından tabancayla vuruldu. Kan içinde kalan İ.G.'nin yanına çiçek ile 'geçmiş olsun' notu bırakan şüpheliler, ardından kaçtı. İ.G., götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis, şüphelilerin A.Y., K.A., R.C. ve B.F. olduğunu belirledi. Polis, şüphelileri İstanbul'da gözaltına aldı. Antalya'ya getirilip ifadeleri alınan şüpheliler, 'tasarlayarak ve planlayarak adam öldürmeye teşebbüs ve azmettirme' suçundan adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Emekli astsubayı vurup, yanına 'geçmiş olsun' notuyla çiçek bıraktılarEmekli astsubayı vurup, yanına 'geçmiş olsun' notuyla çiçek bıraktılarEmekli astsubayı vurup, yanına 'geçmiş olsun' notuyla çiçek bıraktılarEmekli astsubayı vurup, yanına 'geçmiş olsun' notuyla çiçek bıraktılar

PARTNERArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladıArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladı
Yayaya çarpmamak için direksiyon kırdı, kendi öldüYayaya çarpmamak için direksiyon kırdı, kendi öldü
Yükünü boşaltan kamyon, 50 metreden yuvarlandıYükünü boşaltan kamyon, 50 metreden yuvarlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor

Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Profesörün eş isyanı: Geri verin

Profesörün eş isyanı: Geri verin

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı

Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı

Sapık öğretmen 9 öğrencisine istismarda bulundu! Savunması 'pes' dedirtti!

Sapık öğretmen 9 öğrencisine istismarda bulundu! Savunması 'pes' dedirtti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.