Emekli astsubayı vurup, yanına 'geçmiş olsun' notuyla çiçek bıraktılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da alacak anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan emekli astsubay İ.G.'yi sol ve sağ diz altından vuran 4 şüpheli, İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin, yaraladıkları emekli astsubayın yanına, 'geçmiş olsun' notuyla çiçek bıraktıkları ortaya çıktı. Polisi alarma geçiren olay, 25 Haziran günü saat 14.25 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Perge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emekli astsubay İ.G., aralarında alacak anlaşmazlığı olan kişiler tarafından sol ve sağ bacak diz altından tabancayla vuruldu. Kan içinde kalan İ.G.'nin yanına çiçek ile 'geçmiş olsun' notu bırakan şüpheliler, ardından kaçtı. İ.G., götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis, şüphelilerin A.Y., K.A., R.C. ve B.F. olduğunu belirledi. Polis, şüphelileri İstanbul'da gözaltına aldı. Antalya'ya getirilip ifadeleri alınan şüpheliler, 'tasarlayarak ve planlayarak adam öldürmeye teşebbüs ve azmettirme' suçundan adliyeye sevk edildi.
KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar
Rusya İdlib'teki hedeflerini açıkladı
Manisa'da korkunç olay! Otobüs yayaların arasına daldı: Yaralılar var
Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz!
Almanya'dan Türkiye'ye 'mali yardım' açıklaması
30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin
24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü
Profesörün eş isyanı: Geri verin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum