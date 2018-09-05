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Emekli astsubayı vurup, yanına 'geçmiş olsun' notuyla çiçek bıraktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 16:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'da alacak anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan emekli astsubay İ.G.'yi sol ve sağ diz altından vuran 4 şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da alacak anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan emekli astsubay İ.G.'yi sol ve sağ diz altından vuran 4 şüpheli, İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin, yaraladıkları emekli astsubayın yanına, 'geçmiş olsun' notuyla çiçek bıraktıkları ortaya çıktı. Polisi alarma geçiren olay, 25 Haziran günü saat 14.25 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Perge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emekli astsubay İ.G., aralarında alacak anlaşmazlığı olan kişiler tarafından sol ve sağ bacak diz altından tabancayla vuruldu. Kan içinde kalan İ.G.'nin yanına çiçek ile 'geçmiş olsun' notu bırakan şüpheliler, ardından kaçtı. İ.G., götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis, şüphelilerin A.Y., K.A., R.C. ve B.F. olduğunu belirledi. Polis, şüphelileri İstanbul'da gözaltına aldı. Antalya'ya getirilip ifadeleri alınan şüpheliler, 'tasarlayarak ve planlayarak adam öldürmeye teşebbüs ve azmettirme' suçundan adliyeye sevk edildi.

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