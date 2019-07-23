HABER

Emekli astsubayın kayalar üzerine yaptığı figürler ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 17:02 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde emekli astsubay Nurettin Başkurt'un (56), mermer ve kaya parçaları üzerine yaptığı figürler ilgi görüyor.

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde emekli astsubay Nurettin Başkurt'un (56), mermer ve kaya parçaları üzerine yaptığı figürler ilgi görüyor. Edremit'te oturan emekli astsubay Nurettin Başkurt, ortaokul yıllarından kalma resim tutkusunun peşinden gitti. Emekli olduktan sonra ahşap oyma, heykel ve mozaik sanatları üzerine yoğunlaşan Nurettin Başkurt, mermer ve kaya parçaları üzerine Yunan mitolojisi ve Osmanlı figürlerini yansıtan çalışmalar yapmaya başladı. Nurettin Başkurt, aslan heykeli, gemi maketi ve oyma heykeller de yapıyor. Çocukluğundan bu yana resim ve heykel yaptığını belirten Nuretin Başkurt, "Bu işi seviyorum, severek ve isteyerek yapıyorum. Şu anda bu alanda yaptığım çalışma 6 gibi bir zamanda bitirdim. Buradaki çalışmamızda Zeus ve Yunan tanrılarını anlattık. Çünkü bu kayaların arkasında Kazdağları var. Mülk sahibi de böyle bir heykel yapmamı istedi. Tabi bunlar özgün bir çalışma. Bir yere bakarak yapmadım. Kendi bildiğim ve gördüğüm kadarıyla bunları yapmaya çalıştım" dedi.

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Köpek yavrularını çuvala koyup ölüme terk ettilerKöpek yavrularını çuvala koyup ölüme terk ettiler
YKS Sözel’de Türkiye Şampiyonu, Antalyalı Altuğ Karakoyun’lu hukuk tercih edecekYKS Sözel’de Türkiye Şampiyonu, Antalyalı Altuğ Karakoyun’lu hukuk tercih edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de zincirleme trafik kazası!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a 20 yıl hapis istemiyle yeni dava

İddianame kabul edildi! Kuytul ile ilgili yeni gelişme

Bakanlık açıkladı! Turuncu listede aranan Murat Gündüz öldürüldü

Murat Gündüz öldürüldü

Burdur'da 3,0 büyüklüğünde deprem

Burdur'da 3,0 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.