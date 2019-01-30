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Emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 04:26 | Son Güncelleme

Emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi kabul edildi.Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.Kanun teklifinde, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait Anonim Şirketi kurulacak.Varlık finansmanı fonları sermaye piyasasında yaptıkları işlemler banka ve muamele vergisinden muaf olacak.Kamu kurum ve kuruluşları hariç pilot ve kabin görevlilerinin gelirlerinin yüzde 70’i gelir vergisinden muaf tutulacak.Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilenler büyükelçi unvanı Cumhurbaşkanınca alınmadığı takdirde devam edecek.’İstanbul Bilim Üniversitesi’ ibaresi ’Demiroğlu Bilim Üniversitesi’, ’Türk Kardiyoloji Vakfı’ ibaresi ’Prof.Dr.

Emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi kabul edildi.
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Kanun teklifinde, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait Anonim Şirketi kurulacak.
Varlık finansmanı fonları sermaye piyasasında yaptıkları işlemler banka ve muamele vergisinden muaf olacak.
Kamu kurum ve kuruluşları hariç pilot ve kabin görevlilerinin gelirlerinin yüzde 70’i gelir vergisinden muaf tutulacak.
Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilenler büyükelçi unvanı Cumhurbaşkanınca alınmadığı takdirde devam edecek.
’İstanbul Bilim Üniversitesi’ ibaresi ’Demiroğlu Bilim Üniversitesi’, ’Türk Kardiyoloji Vakfı’ ibaresi ’Prof.Dr. Cemi Demiroğlu Türk Kardiyoloji Vakfı’ şeklinde değiştirilecek.
Malullük ve emekli aylıkları bin TL’den az olmayacak.
Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ödenmesi gereken tutarları ödemeyenler, belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla kanun hükümlerinden yararlandırılacak.
2018 yılı Aralık ayında ödenmesi gereken taksit ödeme süresi Ocak ayı sonuna kadar uzatılacak.

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