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Emekli bankacı, evini müzeye dönüştürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 14:16 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde emekli bankacı Mehmet Şah Tay (56), 30 yıldır topladığı tarihi eserlerle evinin bodrumunu müzeye dönüştürdü.

Emekli bankacı, evini müzeye dönüştürdü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde emekli bankacı Mehmet Şah Tay (56), 30 yıldır topladığı tarihi eserlerle evinin bodrumunu müzeye dönüştürdü. Tay, "En eski eserimiz, Osmanlı döneminden kalan tabak. 325 yıllık bir eser" dedi.
İlçenin kırsal Edebey Mahallesi'nde 2 katlı bir evde yaşayan emekli bankacı Mehmet Şah Tay, 26 yaşından beri biriktirdiği tarihi eserleri, evinin bodrumunda oluşturduğu müzede saklıyor. Tay'ın, aralarında 300 yıllık olanların da bulunduğu tarihi eserler, mahalle halkının da ilgi odağı oldu.
Dedesi sayesinde tarihe ilgi duymaya başladığını belirten Mehmet Şah Tay, “Dedemin yanında büyüdüm. Böylelikle tarihe olan ilgim ve özlemim arttı. 30 yıldan bu yana tarihi değeri olan her şeyi alıyorum. Müzede sergilenen eşyaların bazılarını hibe ettiler, bazılarını satın aldım. Bazıların ikinci elciler veya hurdacılardan aldım. Araba tekerlekleri, gramofon, plaklar, eski radyolar, televizyonlar, gaz lambaları, gemi lambaları, silahlar, her türlü tarihi eşya var. En eski olanı ise Osmanlı döneminden kalan tabak. 325 yıllık bir eser” dedi.
Topladığı tarihi eserlerin ilgi gördüğünü ifade eden söyleyen Tay, “Eş, dost gelip görüyor. Onlar da arkadaşlarını alıp geliyor. Burada bir sirkülasyon oluyor. Çok beğenenler oluyor. Bu eserler, ailemden biri gibi oldu. Satmayı düşünmüyorum. Çocuklarıma bırakacağım. Onlar da isterlerse eserleri bir müzeye bağışlayabilirler. Ben şu an herhangi bir müzeye bağışlamayı düşünmüyorum, çünkü ben zaten evimi müze yaptım“ ifadelerini kullandı.

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Emekli bankacı, evini müzeye dönüştürdüEmekli bankacı, evini müzeye dönüştürdüEmekli bankacı, evini müzeye dönüştürdüEmekli bankacı, evini müzeye dönüştürdü

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