HABER

Emekli başkomiser babasının öldürdüğü Nihal, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 15:22 | Son Güncelleme

İSTANBUL Fatih’te, emekli başkomiser olan babası Kemal Akar tarafından öldürülen Nihal Akar (40), Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde toprağa verildi.

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE(Bartın),(DHA) - İSTANBUL Fatih’te, emekli başkomiser olan babası Kemal Akar tarafından öldürülen Nihal Akar (40), Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Fatih’te yaşayan emekli başkomiser Kemal Akar, önceki gün yatağında uyuyan kızı Nihal Akar’ı tabanca ile başına ateş ederek öldürdü. Yaklaşık 3 hafta önce Bartın'dan İstanbul'a yanına geldiği babası tarafından öldürülen Nihal Akar'ın cenazesi dün gece saatlerinde Bartın’ın Kurucaşile ilçesi Kapusuyu köyünde yaşayan annesi Ayşe Akar’ın evine getirildi. Burada yapılan duaların ardından köy camine getirilen Nihal Akar’ın cenazesi öğlen kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Kardeşi Fatih Akar'ın yaşadığı acı nedeniyle güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Tutuklanan baba Kemal Akar’ın olayın olduğu gün, ilk olarak Kapusuyu köyündeki akrabalarını arayarak, “Benim sözümü kesmeden dinleyin, Nihal’i vurdum, öldü mü ölmedi mi bilmiyorum. Haberiniz olsun” dediği öğrenildi. Nihal Akar’ın ölmeden önce düğünlerde ve etkinliklerde şarkı söylerken görüntüleri ortaya çıktı.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Mut Kitap Günleri başladıMut Kitap Günleri başladı
Tel Abyad’a 52 aile daha dönüş yaptıTel Abyad’a 52 aile daha dönüş yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Rahmi Turan özür diledi!

Rahmi Turan özür diledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nda çalışmalar yeniden başladı

2 yıldır duran metro çalışmaları yeniden başladı

6 TRT çalışanına 'Karlov' davası

6 TRT çalışanına 'Karlov' davası

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Kilis'te yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Kilis'te yakalandı

İnegöl'de 2010 yılındaki olaylara ilişkin 77 sanığın cezası belli oldu

İnegöl olaylarında karar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bozdoğan Füzesi açıklaması

Erdoğan açıkladı! 2020'de envantere girecek

FETÖ'nün 'Danıştay abisi' Galip Tuncay Tutar'a 16 yıl hapis cezası

Galip Tuncay Tutar'a 16 yıl hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.