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Emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 15:29 | Son Güncelleme

FATİH'te, emekli başkomiser, kızını tabancayla başından vurarak öldürdü.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)- FATİH'te, emekli başkomiser, kızını tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından 155 polis imdatı arayan başkomiser, olay yerine gelen polise teslim oldu.

Olay, Zeyrek Mahallesi Dülgeroğlu Sokak 20/2 numarada 10.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kızıyla birlikte yaşayan emekli başkomiser Kemal A., henüz belirlenemeyen bir nedenle, çekyatta uyuyan kızı Nihal'i başından tabancayla vurdu. Daha sonra sokağa çıkan emekli başkomiser, 155 polis imdatı arayarak kendini ihbar etti.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Babası tarafından sol şakağından vurulan Nihal A.(40) ağır yaralı olarak ambulansla Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nihal A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emekli başkomiser Kemal A., olay yerine gelen polis ekibine olayda kullandığı tabancayla birlikte teslim oldu.

Babası tarafından uyurken öldürülen Nihal A.'nın 10 yaşından bu yana bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, yaklaşık bir ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yattığı öğrenildi.

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