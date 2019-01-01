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Emekli başkomiser son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 18:20 | Son Güncelleme

Tedavi gördüğü hastanede 96 yaşında hayatını kaybeden Ethem Ergenç için Sinan Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 96 yaşında hayatını kaybeden emekli başkomiser Ethem Ergenç, son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, 1977 yılında emekli olan Ergenç, rahatsızlığı dolayısıyla kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Ergenç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ethem Ergenç için Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Çocukları Bülent ve Levent Ergenç ile kızı Dilek Üçer, taziyeleri cami bahçesinde kabul etti.

Ergenç'in Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından polislerin omuzlarında tören mangası eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü cenaze nakil aracına götürüldü.

Törene, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç da katıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine gönderilen Ergenç'in cenazesinin, 6 yıl önce vefat eden eşi Hacı Mürvet Ergenç'in yanına defnedileceği bildirildi.

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