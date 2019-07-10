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Emekli başkomisere göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 20:22 | Son Güncelleme

İzmir'de düzenlenen operasyonda 6 göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü emekli başkomiser tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli başkomiser tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Urla Jandarma Komutanlığı, Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönündeki ihbar üzerine bölgede sivil araçları görevlendirdi.

Takibe alınan 35 TYP 93 plakalı otomobil, otoban köprüsü mevkisinde durduruldu. Otomobilde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olan ikisi çocuk olmak üzere 5 Irak ve 1 Filistin uyruklu 6 göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü M.E. (52), işlemlerinin ardından tutuklandı.

M.E'nin emekli başkomiser olduğu, daha önce de "göçmen kaçakçılığı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından adli kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 4 göçmen ve sürücüye toplam 15 bin 499 lira idari para cezası uygulandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenlerin, Türkiye'ye Irak üzerinden yasal yollarla geldikleri, daha sonra kara yolu ile İzmir'e geçtikleri öğrenildi.

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