EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ belli oldu mu 2022? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, bu sene zam yapılacak mı, ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu 2022? Senede yalnızca iki defa yatırılan ücretlerin ilki Ramazan Bayramı öncesi yatmıştı. Bu bayram hesaplara yatırılacak tutar ve tarihi ise merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, bu sene zam yapılacak mı, ne zaman yatacak? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU 2022?

Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılmasını bekleyen binlerce kişi ikramiyelerin ne kadar yatacağını araştırıyor.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 1100 TL olarak yatırılan bayram ikramiyelerinin, Kurban Bayramı'nda da aynı rakam olarak hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyeleriyle ilgili bir gelişme yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2022?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağıyla ilgili araştırmalar internet üzerinden hız kazanıyor. Binlerce vatandaşın bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılaşacak olan bayram ikramiyelerinin bayram hemen önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

9 Temmuz Cumartesi günü bayramın birinci günü olması nedeniyle, ikramiyelerin Temmuz'un ilk haftasında hesaplarda olacağı düşünülüyor.

