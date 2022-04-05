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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Bu yıl zam yapılacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün?

05.04.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Sorusunun yanıtı 2 Mayıs Pazartesi ila 4 Mayıs Çarşamba günleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İlk bayram olan Ramazan Bayramı'nın Mayıs ayının ilk günlerine denk gelmesiyle ödemelerin Nisan ayının son haftasında yatırılacağı öngörülüyor. Vatandaşlar, emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Bu yıl zam yapılacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Bu yıl zam yapılacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Günün en çok araştırılan soruları arasında bulunuyor. Dini bayramlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekliliere verilen emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz sene Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL'ye yükselmişti. Enflasyon verilerine göre bayram ikramiyesine zam ihtimali doğdu. Eğer zam hayata geçerse, toplam ikramiyenin 3.000 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Bu yıl zam yapılacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün? Konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KADAR 2022?

İkramiye artışı için formüllerden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 olarak gerçekleşti. Eğer bayram ikramiyesi yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş para alınabilecek.

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İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezalar yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranıyla güncellendi. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olacak. Bu yıl 2 bayramda alınacak ikramiye 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

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Bu yılki net asgari ücrette yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir. Bu gerçekleşirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. 2 bayramda toplam ödeme 3 bin 311 lira olacak.

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Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında yani 4 bin 253 lira 40 kuruş ödeme yapılması. Bu formül hayata geçerse her bayramda 2 bin 126 lira 70 kuruş ikramiye ödenecek.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de ikramiyenin 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı seviyesine yükseltilmesini istedi. Bu talebin kabul edilmesi halinde, emeklilere bin 100'er lira yerine 2 bin 500'er lira ödenecek.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl, Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak, 4 Mayıs Çarşamba günü sora erecek.

Emekli bayram ikramiyeleri bayram öncesi yatırılıyor. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyesi 2 Mayıs Pazartesi gününden önce ödenecek.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022?

ENGELLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Bayram ikramiyesi alan gruplar arasında engelli vatandaşlar bulunmuyor.

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Ramazan Bayramı
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