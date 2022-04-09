Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022'de emekliye bayram ikramiyesi zamlandı mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliye bayram ikramiyesi zamlandı mı? Milyonlarca emekli ve devlet yardımı alan kişiler emekli ikramiyesinden faydalanabiliyor. Emeklilerin ikramiyeleri genellikle bayramlardan önceki hafta yatırılıyor. 2022'de emekliye bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağı kamuoyunda sık sık sorgulanıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin bayram ikramiyesinin her yıl otomatik olarak arttırılması meclis gündeminde. Bunun için yasal düzenleme yapılarak, “Her yıl enflasyon oranında arttırılır” hükmünün konulması planlanıyor.

Verilen bilgiye göre, bu konuda Maliye Bakanlığı ve AK Parti’nin ekonomi kurmayları bir çalışma yapıyor. Bütçeye maliyeti hesaplanıyor.

Toplantılarda, Bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı.

Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek.

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

İlk bayram olan Ramazan Bayramı'nın Mayıs ayının başına gelmesi nedeniyle, ikramiyelerin Nisan ayının son haftasında yatırılması bekleniyor.



