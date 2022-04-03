Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi 2022'de ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca emekli vatandaş bu yıl ne kadar ikramiye alacağını merak ediyor. İlk bayram olan Ramazan Bayramı'nın Mayıs ayının ilk günlerine denk gelmesiyle ödemelerin Nisan ayının son haftasında yatırılacağı tahmin ediliyor. Zam ihtimaliyle birlikte toplam ikramiye 3.000 TL'ye çıkabilir. Peki; 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Arefe gününün 1 Mayıs'a denk gelmesiyle, ikramiyelerin Nisan ayında yatırılacağı tahmin ediliyor. 24-30 Nisan haftasında emekli bayram ikramiyesinin yatabileceği düşünülüyor.

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

İkramiye artışı için formüllerden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 olarak gerçekleşti. Eğer bayram ikramiyesi yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş para alınabilecek.

İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezalar yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranıyla güncellendi. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olacak. Bu yıl 2 bayramda alınacak ikramiye 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

Bu yılki net asgari ücrette yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir. Bu gerçekleşirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. 2 bayramda toplam ödeme 3 bin 311 lira olacak.

Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında yani 4 bin 253 lira 40 kuruş ödeme yapılması. Bu formül hayata geçerse her bayramda 2 bin 126 lira 70 kuruş ikramiye ödenecek.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de ikramiyenin 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı seviyesine yükseltilmesini istedi. Bu talebin kabul edilmesi halinde, emeklilere bin 100'er lira yerine 2 bin 500'er lira ödenecek.



