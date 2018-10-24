Emekli binbaşıya PKK üyeliğinden gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir emekli binbaşı gözaltına alındı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, PKK/KCK üyesi olduğu, örgüte yardım ettiği ve terör propagandası yaptığı iddiasıyla emekli binbaşı Zeki K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zeki K'nin evi ve iş yerindeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda bilgisayar ve harici diske el koyuldu.

Zanlının, eski HDP İlçe Parti Meclis üyesi olduğu öğrenildi.

