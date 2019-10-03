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Emekli Büyükelçi İşcan BM İşkenceye Karşı Komite üyeliğine seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 20:29 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite seçimlerinde, Türkiye'nin aday gösterdiği Emekli Büyükelçi Erdoğan İşcan, ilk turda 83 oy olarak Komite üyeliğine seçildi - Türkiye, Komite tarihinde ilk kez temsil edilecek - Emekli Büyükelçi İşcan: - "Hükümetimiz beni aday gösterdiği için, bu şekilde tanıttığı için bundan onur duyuyorum. Bunun, Türkiye'nin uluslararası alanda barış ve güvenliğin temeli olan sözleşme sistemine katkıda bulunmaya devam etme, katkılarını güçlendirme iradesinin de bir göstergesi olduğunu düşünüyorum"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Komite seçimlerinde, Türkiye'nin aday gösterdiği Emekli Büyükelçi Erdoğan İşcan, ilk turda 83 oyla Komite üyeliğine seçildi.

İşkenceye Karşı Komite'nin 17. Taraf Devletler Toplantısı, BM Cenevre Ofisi'nde yapıldı.

Toplantıda, Komite'nin toplam 10 üyesinden boşalan 5 üyesi için seçim yapılırken, Türkiye'nin aday gösterdiği Emekli Büyükelçi İşçan, 83 oy alarak ilk turda seçilmeyi başardı.

Diğer 4 üyeliği ise Meksika, Letonya, Fransa ve Moldova'nın gösterdiği adaylar kazandı.

Komite tarihinde Türkiye'yi temsil eden ilk isim olacak İşçan, 151 ülkenin oy kullandığı seçimlerde tüm coğrafi gruplardan oy aldı.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan ve diğer Türk diplomatların da yalnız bırakmadığı İşçan, Komite'deki görevine 1 Ocak 2020'de başlayacak.

- "Hükümetimiz beni aday gösterdiği için onur duyuyorum"

Seçimlerin ardından AA muhabirine konuşan Büyükelçi İşcan, BM'nin kurulmasından bu yana ülkelerin ortak irade ve katkılarıyla 9 insan hakları sözleşmesi yapıldığını, bunlardan birinin de insan haklarının korunmasına yönelik BM İşkenceyi Önleme Sözleşmesi olduğunu anımsattı.

İşkenceye Karşı Komite'nin, sözleşmenin denetim organı olduğunu belirten İşcan, Türk diplomatların bu görevlerde çalışmasının önemine vurgu yaptı.

İşcan, "Buraya aday gösterilmek için insan hakları alanında birikim sahibi olmak, uzman olmak gerekiyor. Ben de 40 yıllık diplomasi hayatımın çok önemli bir bölümünü çok taraflı diplomasi, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları konularına ayırmıştım. Hükümetimiz de beni aday gösterdi." diye konuştu.

BM sözleşme sisteminin, dünyada barış ve güvenliğin temeli olduğunun altını çizen İşcan, bu sistemin belkemiğinin de denetim organları olduğunu kaydetti.

İşcan, Cenevre merkezli komitenin yılda 3 kez birer aylık oturumlarla toplandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda İşkenceye Karşı Sözleşme, onun denetim organı İşkenceye Karşı Komite de uluslararası alanda diyalog ve uzlaşı yoluyla barış ve güvenliğe katkıda bulunacak temel nitelikte yapılardır. Hükümetimiz beni aday gösterdiği için, bu şekilde tanıttığı için bundan onur duyuyorum. Bunun, Türkiye'nin uluslararası alanda barış ve güvenliğin temeli olan sözleşme sistemine katkıda bulunmaya devam etme, katkılarını güçlendirme iradesinin de bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Seçilen 5 aday arasında yer almamız da Türkiye'nin bu iradesinin tanınması anlamına geliyor."

İstanbul Kültür Koleji ve ODTÜ mezunu olan İşcan, 1978'de Dışişleri Bakanlığına girmişti. İşcan, en son Türkiye'nin Avrupa Konseyi Nezdinde Daimi Temsilciliği görevini yapıyordu.

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BM İşkenceye Karşı Komite Emekli Büyükelçi İşcan

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