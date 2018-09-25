Emekli Büyükelçi Toperi son yolculuğuna uğurlandı

Dışişleri Bakanlığında 1957-1996 yıllarında görev yapan ve dün hayatını kaybeden emekli Büyükelçi Güngör Kaya Toperi, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Büyükelçi Toperi için Dışişleri Bakanlığında yapılan resmi törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın yanı sıra bakanlık mensupları ile Toperi'nin ailesi ve yakınları katıldı.

Kıran, Toperi'nin örnek alınacak bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Toperi'nin ölümünden üzüntü duyduğunu belirten Kıran, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle ABD'de bulunmak zorunda olduğu için aramızda bulunamayan Sayın Bakanımızın selamlarını ve başsağlığını iletmek istiyorum." dedi.

Merhum Büyükelçi Toperi'nin ailesine bakanlık mensupları ve Türk milleti adına başsağlığı dileklerini ileten Kıran, "Hepimizin başı sağ olsun. Kaya Bey'in ruhu şad olsun. Gerçekten çok büyük bir kahramandı. Özellikle Bern'de görev yaptığı süre zarfındaki kahramanlığını okurken gözyaşlarıma hakim olamadım. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.