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Emekli Büyükelçi Toperi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 17:20 | Son Güncelleme

Emekli Büyükelçi Güngör Kaya Toperi için Ankara'da düzenlenen cenaze törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran katıldı

Dışişleri Bakanlığında 1957-1996 yıllarında görev yapan ve dün hayatını kaybeden emekli Büyükelçi Güngör Kaya Toperi, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Büyükelçi Toperi için Dışişleri Bakanlığında yapılan resmi törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın yanı sıra bakanlık mensupları ile Toperi'nin ailesi ve yakınları katıldı.

Kıran, Toperi'nin örnek alınacak bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Toperi'nin ölümünden üzüntü duyduğunu belirten Kıran, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle ABD'de bulunmak zorunda olduğu için aramızda bulunamayan Sayın Bakanımızın selamlarını ve başsağlığını iletmek istiyorum." dedi.

Merhum Büyükelçi Toperi'nin ailesine bakanlık mensupları ve Türk milleti adına başsağlığı dileklerini ileten Kıran, "Hepimizin başı sağ olsun. Kaya Bey'in ruhu şad olsun. Gerçekten çok büyük bir kahramandı. Özellikle Bern'de görev yaptığı süre zarfındaki kahramanlığını okurken gözyaşlarıma hakim olamadım. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.

Törenin ardından bakanlık mensupları ve Toperi'nin sevenleri ailesine başsağlığı diledi.

Toperi'nin naaşı Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Dün hayatını kaybeden Toperi 85 yaşındaydı.

Ankara'da 1933'de doğan Toperi, 1957-1996 yıllarında Dışişleri Bakanlığında görev aldı. Toperi, Kuveyt, Kanada, İsviçre ve Güney Kore'de Türkiye'yi büyükelçi olarak temsil etti.

Toperi ayrıca, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü görevlerinde bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı Emekli Büyükelçi Kaya Toperi

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