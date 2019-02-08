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Emekli çiftin 450 bin TL’sini çalan kapkaççılardan biri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 19:45 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de emekli çiftin ev almak için biriktirdiği 450 bin TL değerindeki altın ve dolarların olduğu bez torbayı kapıp kaçan 2 hırsızdan biri Ankara polisi tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.Kırıkkale’de 16 Ocak 2019 tarihinde Nokta mevkisinde emekli doktor İrfan G.

Emekli çiftin 450 bin TL’sini çalan kapkaççılardan biri yakalandı

Kırıkkale’de emekli çiftin ev almak için biriktirdiği 450 bin TL değerindeki altın ve dolarların olduğu bez torbayı kapıp kaçan 2 hırsızdan biri Ankara polisi tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale’de 16 Ocak 2019 tarihinde Nokta mevkisinde emekli doktor İrfan G. ile eşi Bircan G. ev satın almak için biriktirdiği 450 bin TL değerindeki dolar ve ziynet eşyasını bankadaki kiralık kasadan çekerek bez torbaya koyarak bankadan çıktı. Daha sonra emekli çifti takip eden kapkaççılardan biri İrfan K.’ya sarılarak elindeki bez torbayı alıp akaryakıt istasyonunda bekleyen arkadaşı ile birlikte otomobiliyle olay yerinden hızla kaçtı.
24 gün aradan sonra Ankara’da kimliği belirlenen kapkaççı Y.B’nin Sincan ilçesinde saklandığı tespit edilerek polis tarafından gecekonduda yakalandı. Gözaltına alınan Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesi’ne sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dolar ve altınların bulunduğu bez torbaya ulaşamayan polis, diğer kapkaççıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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