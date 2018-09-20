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Emekli çiftin en sadık misafirleri "Papatya" ve "Kartopu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 14:05 | Son Güncelleme

Sinop'ta, emekli Şermin ve Mithat Güney çiftinin kent merkezindeki evlerinin en sadık misafirleri, her gün balkonlarına konan "Papatya" ve "Kartopu" ismini verdikleri iki martı - Martılarla yemeklerini paylaşan çiftin sosyal medya ağlarında paylaştıkları görüntüler ilgi odağı oldu - Mithat Güney: "Balkon camı kapalıysa cama gagalarıyla vurarak açmamızı istiyorlar. Eğer açmazsak bu sefer de ses çıkararak dikkati çekmeye çalışıyorlar"

SİNOP (AA) - Sinop'ta, emekli Şermin ve Mithat Güney çiftinin kent merkezinde bulunan evlerinin en sadık misafirleri "Papatya" ve "Kartopu" ismini koydukları martılar oldu.

Ada Mahallesi'ndeki beş katlı apartmanın son katında oturan Şermin ve Mithat Güney çifti, günlerinin büyük bölümünü evlerinin balkonuna konan martılarla geçiriyor.

Yemeklerini martılarla paylaşan Güney çifti, evlerinin en sadık misafirlerine "Papatya" ve "Kartopu" isimini koydu.

Mithat Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, martların yaklaşık dört senedir, evlerinin balkonuna geldiklerini söyledi.

İlk zamanlar kendilerinden uzak duran martıların daha sonra her gün evlerine misafir olmaya başladıklarını anlatan Güney, "Şimdi balkon camı kapalıysa cama gagalarıyla vurarak açmamızı istiyorlar. Eğer açmazsak bu sefer de ses çıkararak dikkati çekmeye çalışıyorlar." dedi.

- "Papatya ve Kartopu isimlerini koyduk"

Güney, her gün evlerine misafir olan martılara Papatya ve Kartopu isimlerini koyduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz hayvansever bir aileyiz. Evimizde daha önceleri çeşitli türlerde hayvan besledik. Emekli olup Sinop'a yerleştikten sonra evde hayvan besleme fırsatımız olmadı. Ama şimdi evcil hayvanımız olmasa bile martılarımız var. Yaklaşık dört yıldır bu iki martı evimizin misafiri oluyor. Onlarla yemeklerimizi paylaşıyoruz. Her ikisinin de ayaklarında küçük yırtık izleri var. Bu izlerden onların Papatya ve Kartopu olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü bazen yanlarında bir üçüncü martı da oluyor. Papatya ve Kartopu bize alıştıkları için elimizden yemek tüketiyorlar. Onları beslemek bize mutluluk veriyor."

- "Bisküviyi çok seviyorlar" -

Şermin Güney ise martları ilk etapta ekmekle beslediklerini dile getirdi.

Son zamanlarda daha çok bisküvi verdiklerini belirten Güney, "Torunlarımızın bisküvileri vardı. Onlardan verdik çok sevdiler. Şimdi onlar için özel bisküvi alıyoruz. Karpuz veriyoruz onu da çok sevdiler. Evde hayvan besleme fırsatımız son zamanda olmadı ama martılarla güzel vakit geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

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emekli martı Mithat Güney sinop Şermin Güney

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