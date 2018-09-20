"Biz hayvansever bir aileyiz. Evimizde daha önceleri çeşitli türlerde hayvan besledik. Emekli olup Sinop'a yerleştikten sonra evde hayvan besleme fırsatımız olmadı. Ama şimdi evcil hayvanımız olmasa bile martılarımız var. Yaklaşık dört yıldır bu iki martı evimizin misafiri oluyor. Onlarla yemeklerimizi paylaşıyoruz. Her ikisinin de ayaklarında küçük yırtık izleri var. Bu izlerden onların Papatya ve Kartopu olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü bazen yanlarında bir üçüncü martı da oluyor. Papatya ve Kartopu bize alıştıkları için elimizden yemek tüketiyorlar. Onları beslemek bize mutluluk veriyor."

- "Bisküviyi çok seviyorlar" -

Şermin Güney ise martları ilk etapta ekmekle beslediklerini dile getirdi.

Son zamanlarda daha çok bisküvi verdiklerini belirten Güney, "Torunlarımızın bisküvileri vardı. Onlardan verdik çok sevdiler. Şimdi onlar için özel bisküvi alıyoruz. Karpuz veriyoruz onu da çok sevdiler. Evde hayvan besleme fırsatımız son zamanda olmadı ama martılarla güzel vakit geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

