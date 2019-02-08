Kırıkkale'de, emekli çiftin ev almak için biriktirdiği 400 bin lira ile 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bulunduğu çantayı gasbettiği iddiasıyla aranan zanlı, Ankara'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, emekli doktor İrfan G. ve emekli öğretmen eşi Bircan G'nin, ev almak için biriktirdikleri 400 bin lira ile 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasını, 15 Ocak'ta Hürriyet Caddesi'ndeki bir banka önünde gasbeden şüphelinin Ankara'da olduğunu belirledi.

Şüpheli Yücel B, Sincan ilçesinde kaldığı müstakil evin çatısında gizlenirken yakalandı.

Kırıkkale'ye getirilen Yücel B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

