Emekli Cinayet Polisi Savaş Kurtbaba: "8 yaşında bir çocuğa pedagog eşliğinde yalan söylettiler"

Türkiye'yi derinden sarsan cinayette akıllardaki sorular yanıtlanmayı bekliyor. CNN canlı yayınında Emekli Cinayet Polisi Savaş Kurtbaba, Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 günün sonunda nehir kenarında çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran hakkında konuştu.

"AMCA BU İŞTE İTİRAF ETMEDEN BİZ HİÇBİRİNDEN İFADE ALAMAYABİLİRİZ"

5 sene önce merdivenden düşerek öldü denilen Narin'in ablasının da ölümünün şaibeli olduğu ortaya çıkmıştı. Kurtbaba peşi sıra yaşanan ölümler için 'bu bir alışkanlık' dedi. Amcanın Narin'in ablasının ölümünde de parmağının olabileceğini vurgulayan Kurtbaba, "Muhtar figürü çok güçlü bir figür. Mal varlığı var, 6 bin dönüm var. Arazinin içerisinde su kanalı geçiyor. 25 kişilik bir hane. Herkes birbiri ile akraba. Herkes onun gözünün içine bakıyor ve ne derse onu yapıyor. 8 yaşındaki bir çocuğa pedagog eşliğinde ifade verdiriyorlar. Çocuğa yalan söylettiler. Pedagogun önünde söyledi. 23 kişi, kolluk kuvvetlerinin şu an hangi durumda olduğunu bilmiyorum. 8 yaşında bir çocuğa pedagog eşliğinde yalan söyletebiliyorsun, ben 18.57'de Narin ile beraberdim’ dedirtiyorsun. Kamera görüntüsü çekmişler, Narin görüntüde yok. Güya Narin’e ‘oynayalım’ demiş, Narin’de ‘çok yorgunum’ demiş. Yanıltmaya bakın… 8 yaşındaki çocuğa yaptırıyorlar bunu. Amca bu işte itirafı ortaya koymadan biz hiçbirinden ifade alamayabiliriz." söylemlerinde bulundu.

SON GELİŞMELER NELERDİ?

Narin Güran cinayetinden tutuklu amca Salim Güran'ın jandarmaya verdiği ifadede Narin'in kaybolduğu gün 18:50'de tarlada olduğunu iddia etmişti. Ancak 2. tanık Mehmet Şevket Kaya verdiği ifadede amcayı 18:30- 19:00 saatlerinde çocuğun evinin orada gördüğünü söyledi. Güran bu ifadeye "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor" diyerek suçlamayı reddetti.

HTS kayıtlarında amcanın, Narin'in kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan bir kişiyi 5 kez aradığı anlaşıldı. Arama kayıtları ekiplerce araştırılmaya devam ediyor. Şüphelilerden Nevzat Bahtiyar' da jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve adliyeye sevk edilmişti. Uzmanlar Narin'in cansız bedenini dereye saklayan Nevzat Bahtiyar'ın bunu tek başına yapamayacağı görüşünde. Nedeni ise çuvalın üzerinde 5-6 büyük taş olduğu, bunları tek başına koyamayacağı düşüncesi oldu.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" diye kendisini tehdit ettiğini iddia eden Nevzat Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.