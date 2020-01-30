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Emekli edilen Windows 7’yi kullanmanın riskleri neler?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

Microsoft, 14 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Windows 7 işletim sistemine yönelik desteğine son verdiğini duyurdu. Ancak Windows 7, tüm global Windows pazarında %26‘lık, Türkiye’de ise %36’lık pay ile en çok kullanılan Windows işletim sistemleri içinde ikinci sırada yer alıyor. Peki Windows 7’nin kullanım ömrünün sonuna gelmesi, hâlâ bu işletim sistemini kullananlar için ne anlama geliyor? Siber güvenlik kuruluşu ESET, dijital güvenlik risklerine dikkat çekti.

Emekli edilen Windows 7’yi kullanmanın riskleri neler?

Windows 7, Ekim 2009’da kişisel bilgisayarlarımızda yerini aldığında, önceki işletim sistemi olan Vista’dan farklı olarak sıcak bir şekilde karşılanmıştı. Son derece popüler olan işletim sistemi 630 milyonun üzerinde lisans satışı gerçekleştirdi ve beraberinde birçok yenilik getirdi. 10 yıl destek verdikten sonra 14 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Microsoft, genişletilmiş desteğine son vererek bu işletim sistemini resmen emekli etti.

TÜRKİYE'DE İKİNCİ SIRADA

Ancak Windows 7, yüzde 26’lık pay ile Windows pazarında önemli bir paya sahip ve bu, milyonlarca ev kullanıcısını da içeriyor. Türkiye’ye baktığımızda ise bu pay yüzde 36’ya çıkıyor. Peki Windows 7’nin kullanım ömrünün sonuna gelmesi, hâlâ bu işletim sistemini kullananlar için ne anlama geliyor?

KOLAY BİR HEDEF HALİNE GELEBİLİRSİNİZ

ESET’e göre, her şeyden önemlisi bu gelişme bilgisayarınızı daha savunmasız bırakmak anlamına geliyor. Microsoft artık Windows 7’ye destek vermiyor. Yani artık ne güvenlik güncellemeleri, ne de Microsoft müşteri hizmetlerinden teknik destek alamayacaksınız. Microsoft, Windows 7 kullanmanızı engellemeyecek ve siz de internette gezinip e-postanıza erişebileceksiniz ama tüm bunlarda sorumluluk tamamen kullanıcıya ait olacak.

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SİBER HIRSIZLAR GÜVENLİK AÇIĞI BULABİLİRLER

Ne yazık ki, kötü niyetli aktörler işletim sisteminde yeni bir güvenlik açığı bulduğunda, bu soruna dönüşebilir. Güvenlik açığını bulup suistimal edebilirlerse, savunmasız makinelere her türlü kötü amaçlı yazılımı yükleyebilir ve çok büyük hasarlara yol açabilirler.

YAMA ALMAYAN SİSTEMLER RİSK ALTINA GİRER

Teknoloji standartlarına göre, makineniz bundan sonra yama almayacak ve Microsoft tarafından yok sayılacak. Üzerinde çalışan yazılım, geliştirici aksi yönde bir karar alıncaya kadar güncelleme alabilir ve bundan dolayı da çalışmaya devam edebilir. Ancak işletim sisteminin kendisi ise, artık çeşitli kötü amaçlı yazılımlara ve diğer tehditlere karşı daha savunmasız hale geldi. Yama almayan makineleri risk altında bırakabilecek kötü amaçlı kod örnekleri arasında pek çok fidye yazılımı veya casus yazılımlar bulunuyor. Yama almayan işletim sistemlerini kullanan bilgisayarlar kesinlikle darbe alacak diyemeyiz ama daha kolay hedefler haline gelecek.

SEÇENEKLERİNİZ NELER?

Basitçe ifade etmek gerekirse, sisteminizi sonunda yükseltmeyi düşünmelisiniz. Yükseltme giderlerini üstlenmek, sizi pahalıya patlayacak bir siber saldırının bedelini ödemekten kurtarabilir. İşe olumlu tarafından baktığınızda, başka bir sisteme geçiş yapmayı düşünüyorsanız bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda seçeneğiniz var. Ubuntu, ElementaryOS gibi sistemler sunan Linux’u tercih edebilirsiniz.

Yaratıcı bir tarafınız varsa ve sisteminizi yapılandırma işine bulaşmayı pek istemiyorsanız bir macOS makinesi satın almayı düşünebilirsiniz. Elinden her iş gelen bir kullanıcıysanız Windows 10’a yükseltmek size uygun olabilir. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda seçenek var. Yapmanız gereken, gereksinimlerinize en uygun olanı seçmek.

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Anahtar Kelimeler:
işletim sistemi Microsoft siber güvenlik Windows Windows 7

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