Emekli edilen Windows 7’yi kullanmanın riskleri neler?

Windows 7, Ekim 2009’da kişisel bilgisayarlarımızda yerini aldığında, önceki işletim sistemi olan Vista’dan farklı olarak sıcak bir şekilde karşılanmıştı. Son derece popüler olan işletim sistemi 630 milyonun üzerinde lisans satışı gerçekleştirdi ve beraberinde birçok yenilik getirdi. 10 yıl destek verdikten sonra 14 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Microsoft, genişletilmiş desteğine son vererek bu işletim sistemini resmen emekli etti.

TÜRKİYE'DE İKİNCİ SIRADA



Ancak Windows 7, yüzde 26’lık pay ile Windows pazarında önemli bir paya sahip ve bu, milyonlarca ev kullanıcısını da içeriyor. Türkiye’ye baktığımızda ise bu pay yüzde 36’ya çıkıyor. Peki Windows 7’nin kullanım ömrünün sonuna gelmesi, hâlâ bu işletim sistemini kullananlar için ne anlama geliyor?

KOLAY BİR HEDEF HALİNE GELEBİLİRSİNİZ



ESET’e göre, her şeyden önemlisi bu gelişme bilgisayarınızı daha savunmasız bırakmak anlamına geliyor. Microsoft artık Windows 7’ye destek vermiyor. Yani artık ne güvenlik güncellemeleri, ne de Microsoft müşteri hizmetlerinden teknik destek alamayacaksınız. Microsoft, Windows 7 kullanmanızı engellemeyecek ve siz de internette gezinip e-postanıza erişebileceksiniz ama tüm bunlarda sorumluluk tamamen kullanıcıya ait olacak.