Emekli emniyet müdürüne vefa

Emniyet Müdürü Cenk Özmen, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Tunçel'e, "Müdürüm sevenleriniz burada. İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'ın da selamları var. 40 yıla yakın süre bu ülkeye çok zor şartlarda hizmet ettiniz. Sayın Müdürüm bir emriniz olursa polis teşkilatı olarak her zaman bekliyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçiler Tunçel'e çiçek ve polis şapkası hediye ederken, Tunçel de konuklarına polis şapkasıyla selam verdi.

Hastane yönetiminin bildirmesi üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, ziyarette bulundukları Tunçel'e moral verdi. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Cenk Özmen ile Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, Tunçel ile sohbet ederek, acil şifalar diledi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul polisi, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 75 yaşındaki emekli Emniyet Müdürü Yüksek Tunçel'i ziyaret etti.

- "Binlerce polis yetiştirdim"

Güçlükle konuşan Tunçel ise "Beni çok duygulandırdınız, çok teşekkür ederim. Polis okulunda binlerce polis yetiştirdim." dedi.

Özmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkeye, devlete ve millete 40 yıl büyük hizmetlerde bulunan, çok çeşitli görevlerde başarıyla çalışan Tunçel'in bu sıkıntılı süreci atlatarak sağlığına kavuşmasını dilediğini söyledi.

Ziyaretçiler arasında bulunan ve Tunçel'in Afyon Polis Okulu'nda müdürlük yaptığı sırada öğrencisi olan Bekir Çakıroğlu da Emniyet Müdürünün herkes tarafından sevildiğini dile getirdi.

Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Özgür Gözer de Yüksel Tunçel'in uzun yıllar emek verdiği, birlikte çalıştığı emniyet teşkilatıyla iletişim kurduklarını belirterek, "Kendisine küçük bir sürpriz yapalım dedik. Kendisini kısa sürede sağlığına kavuşmuş olarak görmek istiyoruz." diye konuştu.

