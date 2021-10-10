Emekli General Odierno Yaşamını Yitirdi

Bir dönem Irak’ta Amerikan ve koalisyon askerlerinin komutanlığını yapan emekli general Raymond Odierno 67 yaşında hayatını kaybetti

Odierno’nun ailesinden yapılan açıklamada emekli generalin kanserle yürüttüğü cesur savaşın ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

Odierno’nun Cuma günü hayatını kaybettiği belirtilirken ailesi nerde öldüğünü açıklamadı.

Başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden Odierno’nun ölümüyle ilgili bir mesaj yayınladı. Biden mesajında Odierno’yu ‘kahraman’ ve ‘onurlu’ olarak niteledi.

Başkan Biden mesajında Odierno’nun oğlu Beau’nun cenazesinde konuştuğunu hatırlattı.

Beau, Irak’ta Odierno’nun komutasında görev yapmış, 2015 yılında hayatını kaybetmişti.

Biden ve eşi ortak mesajlarında Odierno’nun çok değerli bir asker olduğunu kaydettiler ve Odierno ailesinin yanlarında olduklarını belirttiler.

Odierno üç dönem Irak’ta görev yapmış, 2003-2004 dönemindeki görevi sırasında 4. Piyade Tümeni Komutanlığı zamanında bazı taktikleri aşırı saldırgan olduğu iddiasıyla eleştirilmişti.

Odierno, 2008 yılında Irak’taki Amerikan ve koalisyon askerlerinin komutanı olmuştu.

Odierno bu görevini 2010 yılına kadar sürdürmüştü.

Raymond Odierno 2015 yılında emekli olmuş yerine günümüz Genelkurmay Başkanı Mark Milley atanmıştı.

Milley yayınladığı mesajda, Odierno’nun efsanesinin nesiller boyu yaşayacağını belirtti.

