Emekli general ve diplomatlardan Trump'a İran mektubu

ABD’de emekli üst düzey asker ve büyükelçilerden oluşan 76 kişilik bir grup, son günlerde artan ABD-İran gerginliği konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben açık mektup yazdı.

Amerikan Ulusal Güvenlik Liderleri Koleji tarafından organize edilen ve War on the Rocks internet sitesinde yayımlanan mektupta imzası olan üyeler, ABD ile İran arasında son zamanlarda artan gerginlikten dolayı ciddi endişeleri olduğunu dile getirdi.

Bölgeye gönderilen ABD uçak gemisi ve B-52 bombardıman uçakları üzerine İran’ın karşı atak için hazırlık yaptığı haberlerinin ölümcül bir çatışma için ciddi endişe verici olduğu belirtilen mektupta, "Kasıtlı veya yanlış hesaplama yoluyla İran'la girişilecek bir savaş, halihazırda istikrarsızlaştırılmış bir halde bulunan Ortadoğu’da çarpıcı sonuçlar doğuracak ve ABD’yi muazzam bir ölçüde finansal, insani ve jeopolitik maliyetle başka bir silahlı çatışmaya sürükleyecektir." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, "ABD silahlı kuvvetlerinde ve diplomatik hizmetlerinde geniş kariyere sahip ulusal güvenlik uzmanları olarak, ihtilafların kontrolden ne kadar çabuk kurtulabileceğini ilk elden gördük." denilerek, yüksek retoriğin olduğu bir dönemde iki ülke siyasi ve askeri liderleri arasında yaşanan doğrudan iletişim eksikliğinin yalnızca istenmeyen askeri çatışmaya yol açan bir yanlış hesaplama olasılığını artıracağına vurgu yapıldı.