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Emekli hemşirenin kedi sevgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 12:38 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde yaşayan emekli hemşire Gülsevim Erentürk (60), 14 yıldır sokak kedilerini besliyor.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde yaşayan emekli hemşire Gülsevim Erentürk (60), 14 yıldır sokak kedilerini besliyor. Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan emekli hemşire Gülsevim Erentürk, 45'e yakın sokak kedisine kucak açtı. Hemşire olarak 25 yıl boyunca hastanede yüzlerce hastanın tedavisi için uğraş veren Erentürk, 2005 yılında Burhaniye Devlet Hastanesi'nden emekli oldu. 14 yıldır emekli maaşından aldığı mamalarla her gün Ören Meydanı'nda sokak kedilerini besliyor. Erentürk, herkesi sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet ediyor. Yaz, kış, yağmur, çamur demeden sokak kedilerini beslediğini belirten Erentürk, "Herhangi bir yardım almıyorum. Almayı da düşünmüyorum. Her gün burada 35-45 arasında kediyi besliyorum. Arabamın sesini ve kornasını duyunca toplanıyorlar. Onlara, tavuk, balık ve kuru mama veriyorum. İnsanlardan bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Şart değil benim kadar hayvan beslemeleri. Ama insanlar hiç olmazsa kapısının önündeki bir iki tane kediye köpeğe duyarlı davransalar, hayat daha bir yaşanılır duruma gelir" dedi. Gülsevim Erentürk'ün örnek bir davranış sergilediğini ifade eden Kenan Gülerler (54) ise "Gülsevim hanım, 14 senedir her gün hiç aksatmadan bu kedilere bakıyor. Cenazesi olduğu zaman, hastası olduğu zaman birilerini gönderiyor" diye konuştu.

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