Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı?

Ramazan Bayramı’na çok az bir süre kaldı. Ramazan Bayramı nedeniyle bu sene emekli ikramiyelerinin erken yatacağı açıklanmıştı. Peki emekliler Ramazan Bayramı öncesi maaşlarını ayın kaçında çekebilecekler.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyeleri normal ödeme günlerine göre erkene alındı. SGK (SSK) kapsamında olup ödeme günü 17,18,19 ve 20 oalnların emekli ikramiyeleri bugün; 21, 22, 23 olanlar ise 20 Mayıs’ta emekli aylıklarını çekebilecekler.

Bağ-kur emeklilerinden ödeme günü 25-26 olanlar maaşlarını 21 Mayıs’ta; 27,28 olanlar ise 22 Mayıs’ta emekli maaşlarını alabilecekler.

BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI?

Koronavirüs nedeniyle bu sene Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri erkenden, Nisan ayında hesaplara yatırılmıştı.



