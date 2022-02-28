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Emekli ikramiyesi 2022 ne kadar olacak? Emekli ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak?

28.02.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ikramiyesi heyecanı tüm emeklileri sardı. Emekliler, her bayramda aldıkları emekli bayram ikramiyesini beklemeye başladı. Emeklilerin yılda iki kez Ramazan ve Kurban bayramlarında hesaplarına yatan emekli ikramiyesi 2022 yılında da hesaplara yatacak. Emekliler sabırla bekleyerek emekli ikramiyesinin 2022 yılında ne kadar olacağını ve ne zaman yatacağının açıklanmasını bekliyor.

Emekli ikramiyesi 2022 ne kadar olacak? Emekli ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi, her bayram olduğu gibi bu Ramazan bayramında da verilecek. Emekliler bayram ikramiyesi için bekleyişini sürdürüyor. Bu yıl asgari ücretin de artması nedeniyle emekli ikramiyesinin de yükselmesini bekleniyor. Emekli ikramiyesi alacak olan vatandaşlar, emekli ikramiyesi ne kadar olacak, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorularını araştırıp sorgulamaya başladı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2022 NE KADAR?

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramı öncesi verilen ikramiyelerin tutarlarında oluşacak zam beklentisi 2022 yılı için arttı. Emekliler, yeni yılla birlikte zamlar doğrultusunda emekli ikramiyelerinde de iyi bir artış istiyor. Geçtiğimiz yıl emekli maaşlarına 100 TL zam yapılarak 1.100 TL olan emekli ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağı merak konusu oldu. Emekli ikramiyesi için bekleyiş devam ediyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ GEÇTİĞİMİZ YIL NE KADARDI?

Geçtiğimiz bayramlarda emekli ikramiyesi 1100 TL olarak hesaplara yansımıştı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2022 NE KADAR OLACAK?

Emekli ikramiyesi 2022 yılı tutarı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyeleri bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatıyor. Bu yılın tarihleri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

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emekli maaşı
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