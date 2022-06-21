HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emekli ikramiyesi 2022 ne kadar, zam geldi mi? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Emekli ikramiyesi 2022 ne kadar, zam geldi mi? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte?

21.06.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bayram öncesi hazırlıklarını yatacak olan ikramiyelerle karşılamak isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Emekli ikramiyesi 2022 ne kadar, zam geldi mi? Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağı da merak edilen konular arasında. İşte Kurban Bayramı öncesi yapılacak ödemelere ilişkin detaylar...

Emekli ikramiyesi 2022 ne kadar, zam geldi mi? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Emekli ikramiyesi 2022 ne kadar? Senede sadece iki kez yatırılan ücretlerin ilki Ramazan Bayramı öncesi yatmıştı. Bu bayram hesaplara yatırılacak tutar ve tarihi ise merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2022 NE KADAR, KAÇ TL?

Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılmasını bekleyen binlerce kişi ikramiyelerin ne kadar yatacağını araştırıyor.

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 11 Şubat 2022 Cuma

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 1100 TL olarak yatırılan bayram ikramiyelerinin, Kurban Bayramı'nda da aynı rakam olarak hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 9 Şubat 2022 Çarşamba

Bayram ikramiyeleriyle ilgili bir gelişme yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 9 Şubat 2022 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2022?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağıyla ilgili araştırmalar internet üzerinden hız kazanıyor. Binlerce vatandaşın bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılaşacak olan bayram ikramiyelerinin bayram hemen önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Şubat 2022 Pazartesi

9 Temmuz Cumartesi günü bayramın birinci günü olması nedeniyle, ikramiyelerin Temmuz'un ilk haftasında hesaplarda olacağı düşünülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz tuzak! Banka banka dolaşıp milyonlarca lira çekmişAkılalmaz tuzak! Banka banka dolaşıp milyonlarca lira çekmiş
AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucuAK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu
Ali Babacan'dan sert tepki: Keyfilik, kabadayılık, zorbalık...Ali Babacan'dan sert tepki: Keyfilik, kabadayılık, zorbalık...
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ronaldo'nun milyonluk aracı kazaya karıştı!

Ronaldo'nun milyonluk aracı kazaya karıştı!

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

İsveç'ten bir kez daha skandal görüntüler geldi! Göteborg'da küstah gösteri

İsveç'ten bir kez daha skandal görüntüler geldi! Göteborg'da küstah gösteri

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

"Kafanı koparırım" diye tehdit etmişti! Kendini böyle savundu: "Babam kucağımda öldüğü için..."

"Kafanı koparırım" diye tehdit etmişti! Kendini böyle savundu: "Babam kucağımda öldüğü için..."

Sınav günü polise verdiği cevap yürekleri burkmuştu! "Annem..."

Sınav günü polise verdiği cevap yürekleri burkmuştu! "Annem..."

İlginizi Çekebilir

Kocasına kavuştu! Öpüşme anlarını paylaştı

Kocasına kavuştu! Öpüşme anlarını paylaştı

Korku dolu anlar! Metrelerce yüksekte mahsur kaldılar

Korku dolu anlar! Metrelerce yüksekte mahsur kaldılar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.