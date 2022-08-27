HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emekli ikramiyesini telefon dolandırıcılarına kaptırdı! '25 yıllık birikimim 1 saatte gitti'

Emekli ikramiyesini telefon dolandırıcılarına kaptırdı! '25 yıllık birikimim 1 saatte gitti'

27.08.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İETT'den emekli olduktan sonra memleketi Gümüşhane'ye dönen Musa Güzel (60), emekli ikramiyesinin 200 bin lirasını, telefon dolandırıcılarına kaptırdı. Güzel, kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp daha önce çektiği kredinin dosya masraflarını geri ödeyeceklerini söyleyen telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Telefonu kapattıktan sonra şüphelenip, hesabının bulunduğu bankayı arayan Güzel, dolandırıldığını anladı. Güzel, "25 yıllık birikimim 1 saatte gitti. Herkes çok dikkatli olsun" dedi.

Emekli ikramiyesini telefon dolandırıcılarına kaptırdı! '25 yıllık birikimim 1 saatte gitti'

İETT’de 25 yıl işçi olarak çalışan Musa Güzel, sağlık nedeniyle erken emekli olup, ev yapma hayaliyle memleketi Gümüşhane'nin Köse ilçesine döndü. Güzel'i telefonla arayıp, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, kredi kartı aidatıyla daha önce kullandığı kredilerin dosya masraflarını geriye ödeyeceklerini söyledi. Güzel, telefondaki kişiye kimlik bilgilerini verip, istenilen bazı numaraları da tuşladı. Bu şekilde kimlik bilgilerini ele geçirip, telefonunu yönlendiren şüpheliler, Güzel'in hesabındaki 300 bin liranın 200 bin lirasını bir bankaya havale edip dolandırdı. Telefonu kapattıktan sonra şüphelenip, hesabının bulunduğu bankayı arayan Güzel, dolandırıldığını anladı. Hesabını kalan paranın çekilmemesi için hemen bloke ettiren Güzel, emniyete gidip şikayetçi oldu.

351e7a79c0a9fd243fb357dccdb87039

'BİRİKİMİM GİTTİ'

Yaşadıklarını anlatan Güzel, "Bir kadın, bankanın genel müdürlüğünden beni aradığını söyledi. Ben de numaranın sonu banka numarası olduğu için inandım. Bana, daha önce kredi aldığımı söyledi ve ben de doğruladım. Kimlik bilgilerimi verdim. Şimdi 'biz sizin kartınızdaki puanları size iade edeceğiz, gelen mesajı onaylayın' dedi. Ben de onayladım. Onay sonrası bana 'yarına kadar internet bankacılığına girme' deyince, 'eyvah dolandırıldım' dedim. Tüm hayallerim suya düştü. Çok mağdurum. 25 yıllık birikimim 1 saatte gitti" dedi.

d68abf72535350d0e48c8e47bc8e6c9a

'BİLMEYEREK DÜŞTÜM BU TUZAĞA'

Bankasına sitem edip herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Güzel, "Hesabımdan 1 saat boyunca işlem yapılırken neden ben banka tarafından uyarılmadım? 200 bin liram gitti. Bu parayla ev yapacaktım. Banka ertesi gün beni arayarak 'Musa Bey bu harcamayı siz mi yaptınız?' diye soruyor. Bilmeyerek düştüm bu tuzağa. Bari başkaları düşmesin" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da denize giren Rus kadın dehşeti yaşadı! Antalya'da denize giren Rus kadın dehşeti yaşadı!
Vatandaştan Kılıçdaroğlu çıkışı! Akşener önce sustu sonra bakın ne cevap verdiVatandaştan Kılıçdaroğlu çıkışı! Akşener önce sustu sonra bakın ne cevap verdi
Sosyal medyada gündem oldu! Özdağ'dan imama 'Atatürk' tepkisiSosyal medyada gündem oldu! Özdağ'dan imama 'Atatürk' tepkisi
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık emekli ikramiyesi telefon dolandırıcılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Ne yaptın Yusuf Yazıcı! Fransa'yı salladı...

Ne yaptın Yusuf Yazıcı! Fransa'yı salladı...

Rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında karar

Rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında karar

Dünyanın gidişatını değiştirebilir! 'Aşırı derece endişe verici'

Dünyanın gidişatını değiştirebilir! 'Aşırı derece endişe verici'

Annesinin acısına dayanamadı! Mezarı başında kendini astı

Annesinin acısına dayanamadı! Mezarı başında kendini astı

Vatandaştan Kılıçdaroğlu çıkışı! Akşener önce sustu sonra bakın ne cevap verdi

Vatandaştan Kılıçdaroğlu çıkışı! Akşener önce sustu sonra bakın ne cevap verdi

İlginizi Çekebilir

Eski hemşireden "bu kadar da olmaz" dedirten hareket!

Eski hemşireden "bu kadar da olmaz" dedirten hareket!

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.